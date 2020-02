Benjamin Mascolo/ Video, rose rosse a Bella Thorne per San Valentino: “ci tengo a te”

Benjamin Mascolo e Bella Thorne festeggiano San Valentino insieme e sui social il cantante di Benji & Fede pubblica una tenerissima foto con la star di Hollywood condividendo con i fan un messaggio davvero pieno d’amore. Un San Valentino all’insegna dell’amore per il cantante del duo di Benji e Fede che da tempo è felicemente innamorato e legato alla bellissima attrice americana. Su Instagram Benjamin ha scritto: “Got babe a few roses for Valentine’s Day @doseofroses 🌹👼 So lucky to share my life with this amazing young woman.. there will never be enough flowers for me to show how much I care about you” che tradotto in italiano significa “Ho un po ‘di rose per San Valentino @doseofroses 🌹👼 Sono così fortunato a condividere la mia vita con questa fantastica giovane donna .. non ci saranno mai abbastanza fiori per farmi vedere quanto ci tengo a te”. Una vera e propria dedica d’amore per il cantante che ha fatto ancora una volta centro nel cuore della bella attrice che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui riceve il regalo del suo fidanzato.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne: matrimonio in arrivo?

Nel filmato si vede Bella Thorne con tanto di mascherina rossa a coprirle gli occhi, mentre Benjamin Mascolo le consegna il regalo: una scatola a forma di cuore con tanto di rosse rosse. Ma non finisce qui, visto che il cantante ha letteralmente ricoperto l’intero bagno di rose rosse e rosa con l’attrice che commenta “so pretty” prima di lanciarsi tra le sue braccia in un lunghissimo bacio. Clicca qui per video della consegna del regalo di Benjamin a Bella. San Valentino a parte, la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne procede a gonfie vele al punto che pochi giorni fa l’attrice ha postato una foto da Venezia scrivendo: “Grande annuncio in arrivo, sono così felice”. Ad accompagnare il post una serie di emoticon a forma di anelli che hanno immediatamente fatto pensare ai fan che sia arrivato per i due il momento di un fidanzamento ufficiale. Non solo, c’è anche chi ha già pensato alla possibilità che Benjamin e Bella si possano sposare, ma non è dato sapere di più visto che lo stesso Benjamin non ha commentato la cosa.

