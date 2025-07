Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi si sposano, celebrato il matrimonio da sogno a Cava de' Tirreni

Il difensore dell’Inter e della Francia Benjamin Pavard ha detto sì alla sua Kleofina Pnishi, una speciale cerimonia andata in scena a Cava de’ Tirreni ha regalato il giorno più emozionante al calciatore transalpino. Un matrimonio da sogno per il giocatore, che ormai giunto alla sua terza stagione italiana, si è innamorato dell’Italia e non solo della bella Kleofina, al punto da scegliere il Bel Paese come cornice delle nozze che si sono tenute nell’ Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni.

Tra gli invitati alla festa anche alcuni compagni di squadra e di Nazionale, come Nicolò Barella e Theo Hernandez, ma anche Musiala e Coman. Una storia speciale quella che unisce Pavard e Kleofina, riusciti a dirsi sì definitivamente. Prima di far tappa nella location i due hanno fatto una breve sosta presso l’Hotel Scapolatiello, dove si sono preparati per la serata e hanno goduto di un po’ di relax prima del lieto evento.

Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi sposi, chi è la modella

La cerimonia andata in scena in Costiera Amalfitana tra Benjamin Pavard e Kleofina Pnishi ha fatto il giro dei social nelle scorse ore. La ragazza è di origini kosovare e nella vita lavora come modella e attrice.

Un anno fa era arrivata la speciale proposta di nozze, con Benjamin Pavard che decise di chiedere la mano alla sua Kleofina Pnishi in quell’occasione. Mesi di allestimento e preparativi, alla fine i due hanno festeggiato il lieto evento che sancisce l’inizio delle loro nuove vite. Intanto, mentre il futuro sentimentale ha preso una direzione definita, resta da capire cosa accadrà dal punto di vista sportivo per lo stesso Pavard, che sembra ancora in bilico a Milano nel nuovo corso dei nerazzurri.

