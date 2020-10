Benji e Bella Thorne si sposano?/ Lei pubblica la foto con un velo bianco, lui…

Matrimonio in vista per Benji e Bella Thorne? A scatenare i rumors sono state alcune foto pubblicate dalla cantante che, su Instagram, si è mostrata con un velo bianco sul capo. “Una ragazza felice”, scrive bella Thorne nella didascalia che accompagna le foto scatenando la curiosità dei fans convinti che, dietro quelle foto, ci sia un messaggio implicito della loro beniamina. Un post che ha rapidamente fatto il giro del mondo ricevendo like e commenti tra cui proprio quello di Benji. “Principessa“, ha scritto il cantante non fornendo alcun altro indizio ai fans che si chiedono se la foto con il volo sia davvero l’annuncio di un matrimonio imminente tra i due artisti che sono sempre più vicini nonostante il lockdown li abbia tenuti separati.

BENJI E BELLA THORNE, TUTTI I RUMORS SUL MATRIMONIO

Tra Benji e Bellha Thorne, la storia d’amore, procede a gonfie vele. I due sono sempre più felici e innamorati e i fans sono sempre più convinti che i fiori d’arancio annunceranno presto. Le foto di Bella con il velo bianco arrivano dopo quelle dello scorso gennaio a Venezia quando, su Instagram, la coppia aveva scritto: “Grande annuncio in arrivo. Sono così felice”. Gli indizi, insieme all’anello di fidanzamento, non lascerebbero spazio ad interpretazioni: il matrimonio per Benji e Bella potrebbe essere davvero vicino. Diversamente ad altre coppie famose che si sono dette addio dopo il lockdown, Benji e Bella sono sempre più uniti e, pur lontani per motivi di forza maggiore, hanno continuato ad amarsi ed ora sarebbero pronti a pronunciare il fatidico sì.





© RIPRODUZIONE RISERVATA