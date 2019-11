Benji e Fede/ Canteranno “SaIe” dal nuovo album Good Vibes? (Una serata di stelle per il bambino Gesù)

Benji e Fede saranno protagonisti in ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘, kermesse organizzata per raccogliere fondi per sostenere il celebre ospedale pediatrico capitolino. Quella composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi è una delle coppie più famose della musica italiana, un sodalizio artistico che ha sfornato una hit dopo l’altra, compresa ‘Dimmi dove e quando’ che sarà protagonista sicuramente anche nella serata per il Bambin Gesù e che ha accompagnato in questo inizio d’autunno gli italiani nell’airplay radiofonico, dopo il successo ottenuto in estate. Una hit che ha lanciato l’uscita del nuovo album ‘Good Vibes’ che proprio in questi giorni ha raggiunto il numero uno in classifica, oltre ad essere il quinto disco di Benji e Fede in cinque anni ad aver raggiunto il numero uno in classifica.

Benji e Fede, Una serata di stelle per il Bambino Gesù: l’uscita di Good Vibes

Un passo importante, quello dell’uscita di ‘Good Vibes’, che risulta però essere solo il preludio di un altro appuntamento che si preannuncia fondamentale per la carriera di Benji e Fede oggi protagonisti a Una serata di stelle per il Bambino Gesù. Ovvero, il grande concerto all’Arena di Verona che i due hanno organizzato per il 2020, per la precisione il prossimo 3 maggio. Mancano ancora diversi mesi allo show ma il concerto sembra destinato al sold out, considerando come la carriera del duo sia cresciuta vertiginosamente nel corso degli ultimi anni. I biglietti sono in vendita da venerdì scorso e il concerto all’Arena dovrà essere l’apice di un periodo in cui, nei prossimi mesi, Benji e Fede porteranno le canzoni di ‘Good Vibes’ in giro per l’Italia. Sarà un appuntamento speciale che i due hanno definito, in una recente intervista rilasciata a Radio Italia Solo Musica Italiana, come la realizzazione di un sogno e il coronamento di una parte iniziale di carriera che ha preso sviluppi inaspettati.

Benji e Fede, i primi passi dalla cameretta di casa

Benji e Fede infatti ricordano sempre di aver mosso i primi passi dalla cameretta di casa, scambiandosi le prime idee in chat via internet. Da lì è partita una scalata al successo vertiginosa che ha portato tutti gli album del duo ad esordire sempre al primo posto. Benji e Fede hanno spiegato che proprio ricordando i loro inizia da giovani promesse della musica italiana, partiti letteralmente da zero, coltivano ora l’interesse a collaborare e lanciare giovani artisti che si sono messi in luce sul web, ma che sono ancora sconosciuti ai più. Così ad esempio è nata la collaborazione nel nuovo disco con la diciassettenne Shari, che Benji e Fede hanno scoperto già quando aveva solo tredici anni e con la quale hanno scritto il brano ‘Sale’.



