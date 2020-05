Benji e Fede/ Dal clip per Musicomio alla separazione (Emigratis)

Pubblicità

Benji & Fede vittime di Pio e Amedeo nella nuova puntata di “Emigratis” in onda lunedì 25 maggio 2020 in prima serata su Italia 1. Nella puntata girata a Londra il duo foggiano ha preso di mira il duo pop della musica italiana coinvolgendoli nel lancio di una band chiamata Musicomio. Una provocazione bella e propria quella di Pio e Amedeo che sono riusciti a far registrare un videoclip di supporto da parte del duo musicale italiano di maggior successo degli ultimi anni a favore di una band emergente. I due ragazzi hanno così registrato una clip con Pio e Amedeo chiedendo ai loro fan di supportare il gruppo emergente dei Musicomio, in arrivo nel Regno Unito alla ricerca di popolarità. Nel filmato i due giovani cantanti hanno consigliato alla band di non partecipare ad alcun talent show precisando “tanto non funziona”, ma di seguire soltanto la loro musica. Intanto però lo staff dell’hotel dove si trovava il duo cominciano ad allarmarsi con i due che decidono di abbandonare i Musicomio. Un filmato davvero esilarante che ha fatto tanto divertire il pubblico di Emigratis, ma anche i fan del duo.

Benji & Fede si dicono addio con un libro

Intanto per Benji & Fede è arrivato il momento di dirsi addio, ma prima di farlo il duo pop ha pubblicato un libro dal titolo “Naked – Tutto quello che non avete visto” in cui hanno svelato i motivi che li hanno spinti a sciogliersi. Dopo diverse hit di successo, cinque album, dischi d’oro e di platino, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno deciso di sciogliersi raccontandolo in un libro, ma anche in diverse interviste rilasciata alla stampa. Dalle pagine di Vanity Fair, Benji ha dichiarato: “Era nell’aria da un bel po’ l’idea di allontanarci da quel velo di pressione che abbiamo iniziato a sentire da giovanissimi. Un giorno eravamo in studio, ci siamo messi a parlare, Ben me l’ha detto e ci siamo subito trovati d’accordo. Entrambi sapevamo che era arrivato il momento di dire stop e di provare a raccontarci in maniera nuova. La musica sarà sempre nella nostra vita ma oggi non sappiamo in che modo. Il futuro è dubbio”. Il primo a pensare di sciogliere il duo è stato proprio Benjamin che a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “si è trattata di una cosa reciproca, ma sinceramente io ne sentivo il bisogno. Una cosa psicologica, credo. Volevo staccare la spina, siamo stati nel frullatore per anni e non ci rendevamo conto di tante cose. Fede, quando gliene ho parlato, è stato d’accordo”. Non è dato sapere se il loro addio sarà per sempre o semplicemente un momento di pausa da tutto e tutti. Una cosa è certa, l’amicizia resta e non è cambiata affatto: “Resta grande rispetto, amicizia e fratellanza. Il vero amico non è quello che devi per forza vedere tutti i giorni ma quello che quando hai bisogno c’è. Il nostro rapporto inevitabilmente adesso cambierà perché non lavoreremo più insieme 24 ore al giorno, ma la sostanza resta, non toglierà niente al nostro rapporto. Anzi, da quando abbiamo iniziato questo periodo di stop, la nostra amicizia ne sta guadagnando perché non sentiamo più la pressione di lavorare insieme”.



