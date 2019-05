Benji e Fede: “Dove e quando”/ Il nuovo singolo: hit per l’estate 2019 (AUDIO)

Benji & Fede sono tornati in pista con la nuova hit estiva, per fare ballare tutti gli estimatori in attesa di questa bollente estate 2019 che fa fatica ad arrivare. Nuovo look e tatuaggi bene in vista, il duo di artisti ha riaperto le danze con il singolo “Dove e Quando” realizzato con Merk & Kremont, con cui avevano già lavorato in passato per “Tutto per una ragione”. I ragazzi del pop hanno presentato la canzone in anteprima ad una loro ammiratrice molto speciale, Eleonora, all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. “La vita è questo, bando a tutto ciò che ci preoccupa inutilmente. Vogliamoci bene. Eleonora sei una persona speciale” ha scritto Fede tramite le sue Storie Instagram. Il duo emiliano è prontissimo a scaldare i luoghi della musica e lasciare un’impronta durevole per tutti i mesi caldi dell’anno. Proprio la giornata di oggi è stata promotrice di novità, con l’uscita anche dei nuovi lavori di Tiziano Ferro e Baby K, già destinati a farci compagnia durante le prossime settimane.

Benji e Fede: “Dove e quando” è il nuovo singolo

“Dove e quando”, il nuovo singolo di Benji e Fede è disponibile in streaming e download digitale su Spotify, Apple Music e iTunes. Il brano segue il grande successo del 2018 del disco “Siamo solo noise”, pubblicato il 2 marzo e diventato disco di Platino, da cui sono stati estratti vari brani tra cui: “Buona fortuna”, “On Demand”, “Moscow Mule” e “Universale”. La canzone si aggiungerà alla lista di brani che ci faranno compagnia in estate: da Mahmood, Alvaro Soler, J-Ax, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, di musica per i prossimi mesi ne avremo in abbondanza. L’obiettivo di Benji & Fede è chiaramente quello di replicare l’irresistibile successo di “Tutto per una ragione” feat. Annalisa, pubblicata il 12 maggio 2017 per l’album “0+” che si è portato a casa un doppio disco di Platino FIMI e ha consegnato loro la totale guida dei mesi più caldi. A seguire, ecco l’audio del nuovo progetto discografico di Benjamin Mascoli e Federico Rossi.





