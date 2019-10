Benji e Fede, Good Vibes/ Il nuovo album da oggi: “Cantiamo di fidanzate ed ex”

Benji e Fede tornano sulla scena musicale e lo fanno con il nuovo album di inediti, Good Vibes, subito in cima alla classifica di iTunes. Oltre alla hit Dove e quando che ha spopolato per tutta l’estate, non mancano i duetti con diversi nomi: Shari, Nek, Rocco Hunt e Tormento. Alla vigilia dell’uscita dell’album, la coppia di artisti hanno colto l’occasione per presentare il loro nuovo lavoro discografico all’hotel Nhow di Milano alla presenza di numerosi nomi celebri della musica. Si tratta di un album all’interno del quale troviamo come tema predominante l’amore. “Cantiamo di fidanzate ed ex”, hanno anticipato, come riferisce il portale di RadioItalia che ha seguito l’evento. “Ogni brano che scriviamo ha una storia che ci appartiene. Quindi le nostre canzoni d’amore possono parlare di amori attuali o del passato e in generale sono autobiografiche”, hanno puntualizzato. Una novità del disco, molto apprezzata, è rappresentata dal fatto che Benji non si limiterà solo a suonare la chitarra ma canterà molto di più insieme a Fede. “Diciamo che ci siamo divisi i ruoli perché è giusto così: lui è il cantante, io sono quello che suona e che di solito scriveva di più mentre in questo album abbiamo scritto tanto insieme; ci completiamo in questo modo”, ha spiegato il fidanzato di Bella Thorne.

BENJI E FEDE, GOOD VIBES DA OGGI IL NUOVO ALBUM

Sono in tutto 12 i brani che compongono Good Vibes. Benji e Fede, nel descrivere il nuovo album uscito oggi 18 ottobre hanno spiegato: “È la nostra guida in 12 punti/brani per aumentare le vibrazioni positive, come lo è stato per noi per più di un motivo. La Vibrazione è come un segnale radio continuamente funzionante e influisce in ciò che sei in ogni momento. Potrà attrarre o respingere persone, eventi ed esperienze che a loro volta coinvolgeranno altre cose e questo è l’obbiettivo delle canzoni che sono nate dopo le tante esperienze di questi anni”. Good Vibes, dunque, per la coppia di artisti è molto più di un semplice titolo ma una vera e propria attitudine verso le loro canzoni ed al tempo stesso uno stato d’animo di positività che Benji e Fede intendono trasmettere. L’album si compone anche di tanti duetti interessanti, mentre per quanto riguarda i live hanno anticipato: “Stiamo preparando qualcosa di molto speciale, suoneremo in location importanti dove non siamo mai stati prima: abbiamo un progetto abbastanza forte”. per il tour, tuttavia, occorrerà attendere il 2020.

