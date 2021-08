Benji e Fede hanno litigato?/ Mascolo “Incaz*ato nero con te”, Rossi “Sono geloso”

Cos’è accaduto tra Benji e Fede? Sono ormai passati dei mesi dalla separazione del duo che ha ora intrapreso carriere soliste. Benji è volato in America, dove oltre a fare musica sta per esordire come attore in un film romantico in cui recita al fianco della sua futura moglie Bella Thorne. Federico Rossi, invece, è rimasto in Italia e continua a dedicarsi anima e corpo alla musica. Due strade che si sono separate e inevitabilmente allontanate ma alcuni post pubblicati nelle ultime ore da Benjamin Mascolo hanno portato a credere che i due avessero litigato.

“Ciao bro, da quando abbiamo messo un puntoeacapo alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno. E ti ho pensato meno di quanto tu meritassi.” ha esordito infatti Ben in una lunga lettera, che continua poi con parole forti “Caro Fede, sono veramente incazzato nero con te. Una persona a me cara, di cui mi fido, mi ha detto: “Lui è geloso di te”. Ha ragione. Ma ti sei visto, ma ti sei sentito? Ma le canzoni che mi hai suonato nel tuo telefono? Brutto d*******.”

Benji e Fede, amicizia finita? La verità è un’altra

Benji sembra quasi sfogarsi contro Federico ma, nelle storie successive, chiarisce che non è così, manifestando tutta la stima per lui: “Tu sei un artista incredibile. E manco lo sai, manco te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me, ti tiro uno schiaffo.” Ha così concluso la lettera con una vera dichiarazione d’affetto eterno: “Finché sarò vivo ti darò tutto, anche se domani mi sveglierò e leggerò i tuoi messaggi dicendo ‘sei pazzo’”.

Qualche ora dopo, Federico ha letto i messaggi di Benji e ha risposto con altrettanto affetto, confermando che non c’è alcun dissapore tra loro. Ecco le sue parole: “Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima. Il nostro rapporto si è elevato rispetto a quando eravamo “Benji & Fede” artisticamente. Ora ci lasciamo andare davvero, ma c’è voluto tempo per cambiare abitudini. Detto ciò, più tardi, mi iperbolerò anch’io in discorsi pindarici, dato che quando c’è da farsi viaggi assurdi parto sempre per primo.”



