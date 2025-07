Benji e Fede si sono riconciliati dopo anni trascorsi, oggi sono più uniti che mai e continuano a conquistare un incredibile successo.

Le strade di Benji e Fede si sono incontrare nel 2010, dopo essersi conosciuti online decisero di iniziare a pubblicare su Youtube le loro canzoni ed è stato notevole il successo che sono riusciti ad ottenere. I loro brani hanno sempre fatto breccia nel cuore di moltissime persone, diventando spesso dei tormentoni. Nel 2016 hanno anche partecipato al Festival di Sanremo ma quattro anni dopo hanno spiazzato tutti con un annuncio del tutto inaspettato, quello sulla loro separazione, arrivato pochi mesi dopo l’uscita del singolo ‘Dove e quando’.

Federico Rossi e Benjamin Mascolo si sono riconciliati nel 2024, insieme hanno realizzato il quinto album ‘Rewind’ e al momento sono impegnati con il tour estivo. Benji sta vivendo un momento molto felice anche nella sua sfera personale, da poco infatti ha annunciato che la moglie è incinta. Al Giffoni Film Festival, per il podcast Pezzi: Dentro la musica, il cantante ha fatto sapere di aver chiesto a Fede di suonare al baby shower della figlia.

Benji e Fede, il periodo di lontananza e la reunion, oggi sono più uniti che mai

Parlando del periodo che sono rimasti distanti Benjamin Mascolo ha detto che bisogna fare i conti con le responsabilità quando si cresce e anche le crisi fanno diventare adulti. A detta sua nell’ultimo anno si sono ricordati del fatto che darsi una mano è molto importante, l’amico e collega lo ha aiutato moltissimo negli ultimi mesi. Rossi ha aggiunto: “Verso di lui provo un bene autentico che va oltre la band, la musica. Siamo cresciuti insieme era giusto non perdersi“.

I due si sono riconciliati dopo che Benjamin Mascolo ha pubblicato sui social una lettera per Federico Rossi, un gesto che lo ha stupito moltissimo perché non se lo aspettava affatto. A colpire il cantante è stata la grande umanità che quelle parole emanavano, ha capito subito che era sincero e che non si trattava di una mossa a favore della carriera. Per dieci anni avevano condiviso tutto e anche se stava bene anche da solo Federico Rossi sentiva che gli mancava qualcosa. Quando si sono rivisti hanno capito che collaborando avrebbero lavorato meglio e hanno deciso di riconciliarsi anche nella musica. Benji ha fatto sapere che oggi sono più uniti di prima, ha anche rivelato che proporranno una nuova canzone al Festival di Sanremo 2026.

