Da diversi anni ormai Benji e Fede hanno scelto di non fare più musica insieme. Per molto tempo non hanno mai voluto parlare dei motivi della rottura, avvenuta nel 2020 lasciando di stucco i fan che tutto si aspettavano tranne questa drastica decisione. I due cantanti avevano scelto di continuare il loro percorso da solisti, lasciandosi alle spalle quel famoso duo tanto amato dai giovani. Qualche mese dopo lo scioglimento, era stato Federico Rossi a scrivere a Benjamin Mascolo una lettera d’amicizia, dicendo di volergli bene quanto un fratello.

Tre anni dopo è spuntata un’altra dichiarazione, di nuovo da Federico Rossi. Quest’ultimo ha voluto far luce sui dubbi dei fan che per molto tempo si sono chiesti perchè Benji e Fede si sono sciolti, una domanda lasciata in sospeso per troppo tempo. In un’intervista a Cosmopolitan Federico Rossi ha svelato che la decisione di non proseguire col duo è stata sua: “Un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto“. In quel momento è venuto naturale prendere una nuova strada di vita, lasciandosi alle spalle quell’esperienza.

Benji e Fede, la frase commovente nella lettera: “Saremo forti da separati, ma insieme…”

Dopo che Benji ha detto a Fede di non riuscire più a proseguire con il duo, la reazione di Federico Rossi è stata decisamente matura. “Ho detto ok“, spiega sempre a Cosmopolitan, e da quel momento inizia a portare avanti un nuovo obiettivo di vita: “ma sai che forse adesso posso dare sfogo a quello che sono io davvero?”. La decisione di Federico Rossi è stata dunque quella di non abbattersi, ma di provare a vedere da una nuova prospettiva la comunicazione del collega. Nel 2024 è arrivato il colpo di scena: Benji e Fede hanno deciso di regalare ai fan un momento magico.

L’amatissimo duo aveva annunciato una reunion al Forum di Assago a Milano, segno che il rapporto tra i due autori di “Dimmi dove e quando” non si è mai interrotto. Del resto i due hanno condiviso momenti molto importanti insieme, completandosi a vicenda. Nella lettera di Federico Rossi al compagno Benji si legge infatti la consapevolezza di essere indispensabili l’uno per l’altra: “Sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura“.