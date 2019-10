Benji e Fede/ “Sale” è il nuovo inedito: “A inizio carriera…” (Amici Celebrities)

Benji e Fede questa sera saranno ospiti della nuova puntata di Amici Celebrities. Dopo il successo di “Dove e quando”, brano tormentone che ha accompagnato l’estate degli italiani, e a un passo dall’uscita del loro nuovo album, “Good Vibes” (che verrà pubblicato il prossimo 18 ottobre), Benjamin Mascolo e Federico Rossi approdano nel programma di Maria De Filippi per presentare “Sale”, il loro nuovo inedito, da qualche ora già disponibile sulle principali piattaforme musicali di streaming e download. Ma il palco di Amici Celebrities darà ai due artisti la possibilità di esibirsi sulle note di alcuni dei loro successi più amati, oltre a duettare con uno dei concorrenti in gara, in una sfida senza esclusioni di colpi. Chi fra i contendenti ancora in gara potrà esibirsi al fianco dei due cantanti più amati del momento?

Benji e Fede: “La paura di pubblicare una canzone non passa mai”

Il nuovo singolo di Benji e Fede è stato pubblicato ieri e in sole poche ore ha già ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Un successo già annunciato, visto il talento dei due artisti, i quali tuttavia, poco prima di pubblicare il loro nuovo singolo, non hanno nascosto qualche piccolo timore. “La paura di pubblicare una canzone non passa mai”, spiega il duo sul profilo ufficiale su Instagram, così come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni. “È come mettersi a nudo davanti al mondo, quando mostri i tuoi sentimenti così apertamente ti senti vulnerabile, fragile. “Sale” – aggiungono Benji e Fede – è una di quelle canzoni dove apri l’anima e lasci libero il passaggio alle persone per guardarti dentro e conoscerti meglio. Se volete sentire una nuova parte di noi potete farlo adesso su Spotify o tutti quei posti dove ascoltate musica di solito”.

Benji e Fede: “Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile…”

Acclamati dal pubblico, osannati dalle fan e premiati dalle vendite, Benji e Fede non dimenticano il percorso realizzato per conquistare il successo. A dispetto di quanto accaduto a molti loro colleghi, per loro la fama non è arrivata dopo aver partecipato un talent, per questo motivo oggi ci tengono a ringraziare chi ha permesso loro di giungere fino a questo punto: “Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile a inizio carriera trovare spazio nel mondo della musica, lottando solo con le nostre forze, senza la spinta di un talent show o di un qualsiasi programma televisivo – spiegano i due artisti sui social – Abbiamo ricevuto tanto dal pubblico e ora pensiamo sia arrivato il momento di dare indietro alle persone e aiutare nuovi artisti emergenti, […] come eravamo noi cinque anni fa”. Proprio per questo, i due cantanti hanno scelto di collaborare con un’artista emergente: “abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari, una cantautrice di soli 16 anni”.



