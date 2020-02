Benji e Fede, separazione per Bella Thorne?/ Mascolo vorrebbe starle più vicino

Il duo Benji e Fede ha deciso di sciogliersi. Una notizia che è giunta inaspettata, un annuncio di separazione che ha colto di sorpresa i milioni di fan dei due cantanti, nonché gli addetti ai lavori. Stop, a maggio ci sarà l’ultima data (precisamente il 3 all’Arena di Verona) poi Benjamin Mascolo e Federico Rossi prenderanno strade separate, molto probabilmente per intraprendere delle carriere da solisti. Scopriremo qualcosa di più fra poche settimane, quando uscirà il loro libro Naked (nudo), che racconterà appunto i retroscena di questa separazione, ma nel contempo sono moltissimi coloro che stanno provando a ipotizzare il reale motivo dietro lo scioglimento. Fra le numerose ipotesi circolanti sui social in queste ultime ore, anche quella che dietro alla divisione del duo vi sia Bella Thorne, la bella attrice americana, compagna di Benjamin. Sembra infatti che il loro rapporto sia così forte al punto che Mascolo abbia deciso di dire addio alla sua storica “band”, per iniziare una nuova vita al fianco della sua Bella.

BENJI E FEDE, SEPARAZIONE PER BELLA THORNE? “LEI STA IN AMERICA E…”

A sostenere questa tesi è in particolare il settimanale di gossip, Spy, che scrive: “Lei sta in America e io vivo con il jet leg”. Ha dichiarato lui poco tempo fa. In questa relazione gli tocca anche mettere i ‘mi piace’ ai post dove la sua fidanzata abbraccia la dj Alex Martini sul letto. Sì, perché Bella Thorne non nasconde di essere poliamorosa. La star ha una relazione sia con un ragazzo, che con una ragazza. Peccato che l’innamorato Benji sia bloccato in Italia”. Ma dopo la scioglimento del duo, che ovviamente “bloccava” in Italia Benji per le varie date di concerti, questi potrà finalmente raggiungere la sua Bella negli Stati Uniti. “Va bene la sperimentazione del poliamore – ha aggiunto ancora Spy – ma quando sei innamorato davvero vuoi la persona amata vicino a te e soprattutto vuoi l’esclusiva”. Come detto sopra, si tratta ovviamente di una ipotesi, e al momento non vi è alcuna conferma a riguardo.

