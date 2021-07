Benji e Fede, ultimo concerto all’Arena di Verona/ Diretta streaming e scaletta

Benji e Fede, ultimo capitolo. Il duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi chiude questa sera, 12 luglio, la sua carriera di successo per proseguire in modo definitivo la propria strada da soli. Il famoso duo lo fa con un ultimo concerto evento all’Arena di Verona (il primo dei due previsti si è tenuto ieri, 11 luglio), durante il quale farà rivivere ai tantissimi fan le emozioni dei loro più grandi successi e dei pezzi più significativi della carriera. “Ogni favola ha il suo lieto fine. Noi abbiamo scelto di scrivere il nostro così: con due mega concerti all’Arena di Verona, circondati dal vostro amore. – ha scritto Benjamin su Instagram per ricordare il grande evento – Un sogno che si avvera in una notte magica per tutta l’Italia. Ci vediamo stasera per l’ultimo atto di questo viaggio straordinario.”

Concerto Benji e Fede: diretta streaming e info biglietti

Ma com’è possibile seguire il concerto evento di Benji e Fede? Il primo modo è avere un biglietto per ascoltarlo all’Arena di Verona. In merito, i biglietti ancora disponibili possono essere acquistati su TicketOne. I prezzi variano da 69,00 euro, per la Poltronissima 1 Numerata, a 34,50 euro per la Gradinata Numerata Vis. Limitata. Tuttavia è possibile vedere il concerto questa sera anche in streaming su LIVENow, dalle ore 21:00. Il Premium Access Pass, per partecipare a un Meet & Greet virtuale con gli artisti dalle 19:30, è disponibile sempre sul sito di LIVENow. Il prezzo è di 25 euro. Tuttavia è anche possibile acquistare un ticket virtuale al prezzo di 15,00 euro, partenza alle 21:00.

Scaletta del Concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona

Questa, come rivela tg24.sky.it, la scaletta del concerto evento di Benji e Fede all’Arena di Verona.

Buona fortuna

Tutta d’un fiato

New York

Da grande

On Demand

Prendimi per mano

Take Away

Traccia numero 3

La canzone più triste del mondo

Una foto

Glu Glu

Siamo solo noise

Incendio

Lettera

Tutti i miei problemi

XX Settembre

Niente di speciale

Senza salutarti

Forme geometriche

Stroboscopica

Adrenalina

Tutto per una ragione

Dove e Quando

Moscow Mule

Universale

