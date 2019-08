Benji & Fede/ Benjamin si gode Bella Thorne, e Federico Rossi?

Sono state due le tappe di Battiti Live 2019 che hanno accolto sul palco Benji & Fede, il duo artistico che continua a spopolare fra le ragazzine. Il primo incontro è stato a Gallipoli in occasione della terza tappa del festival estivo, ma i due artisti si sono presenti anche durante la puntata di Trani. Hanno scelto inoltre di esibirsi con la loro Dove e quando, già doppio disco di platino nella prima metà del mese. “Grazie di cuore e questa è solo l’anteprima di quello che sarà il nostro nuovo album… una vera bomba”, hanno sottolineato entrambi su Instagram in occasione del lieto evento. Un mese intenso quindi per la coppia di artisti, che tuttavia hanno avuto il tempo di dedicarsi anche ad un po’ di relax.

Benji & Fede però stanno per tornare, almeno virtualmente, grazie a Battiti Live Compilation. ‘Il meglio di’ dell’evento musicale ci darà modo infatti di assistere di nuovo alla loro esibizione, in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Sappiamo che in realtà Benjamin Mascolo e Federico Rossi si trovano ancora in vacanza. Dopo averli visti in aeroporto, pronti per partire, abbiamo scoperto che la meta scelta è la California. “Indovinate chi dei due ha offerto la cena alla fine”, scrivono ancora in un altro post, mentre brindano dopo aver condiviso il pasto con tante altre persone. In base ai piatti che spiccano, sembra che sia stato un vero e proprio banchetto. Clicca qui per guardare il post di Benj & Fede.

Benji & Fede: “L’estate non è ancora finita”

“L’estate non è ancora finita”, ricordano Benji & Fede nelle Stories di Instagram. Un monito per tutti i fan che ancora attendono grandi numeri da parte del duo musicale, di sicuro già pronti per superare ancora una volta ogni confine e ottenere un nuovo successo. Che cosa avranno in mente? Con il loro prossimo disco in dirittura d’arrivo, siamo pronti a scommettere che le sorprese non sono terminate. Nel frattempo Benjamin Mascolo procede a gonfie vele anche su altri fronti, come quello amoroso. Dopo essere partito con l’amico e socio di sempre, lo troviamo infatti in Sardegna lungo la Costa Smeralda con una compagna d’eccezione: Bella Thorne.

I due compaiono infatti a inizio mese insieme anche sui social dell’attrice, per poi ritornare l’uno affianco dell’altra anche in questi giorni. Li vediamo in spiaggia, fra mare, sole e teneri baci. Lei lo stuzzica in un video che Benji ha condiviso sul proprio profilo, mentre sul sottofondo canta Raffaella Carrà con uno dei suoi successi intramontabili: Tanti Auguri del ’78. Clicca qui per guardare il video di Benjamin Mascolo e Bella Thorne. E Federico Rossi? Ancora in America a quanto pare, fra spiaggia, gite in barca e notti brave. “Settembre è vicino ed io rido perché più riascolto la nuova musica e più mi rende felice come un bimbo al parco giochi”, scrive sui social alimentando l’attesa di tutti i follower.

Il viaggio a Los Angeles

Il video con Bella Thorne

