Benji & Fede/ Duetto con Fedez o Irama? Le indiscrezioni… (Battiti Live)

Benji & Fede tornano sul palcoscenico dei Battiti Live 2019, la manifestazione canora organizzata da Radio Norba e condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Il duo si conferma tra i protagonisti dell’estate 2019 con il tormentone “Dove e quando” certificato disco di platino per le vendite. Il singolo, infatti, ha superato le 50mila copie vendute e si candida tra le canzoni dell’estate 2019. Un nuovo grande successo firmato Benji & Fede accolto con grandissimo entusiasmo dai fan; la conferma arriva anche dal videoclip che ha infranto i 22 milioni di visualizzazioni. Intanto proprio in questi giorni il duo musicale ha rivelato alcune indiscrezioni sul prossimo progetto discografico a cui seguirà un tour. Parlando proprio del nuovo disco di inediti, i due cantanti su Instagram hanno risposto ad una serie di domande durante un Q&A rivelando alcuni dettagli sull’album.

Benji & Fede: Siamo molto soddisfatti perché sono veramente bellissime”

Dopo il grande successo di “Dove e Quando”, hit dell’estate 2019, Benji & Fede sono pronti a lanciare un nuovo album di inediti. “Questa volta ne abbiamo scritte di meno perché volevamo dedicarci di più a ognuna. Saranno 25-30 canzoni da cui faremo una selezione finale e ne sceglieremo circa 12. Siamo molto soddisfatti perché sono veramente bellissime” ha detto Benji durante una Q&A su Instagram. Il cantante ha anche rivelato che dopo la pubblicazione del disco ci sarà uno instore tour in giro per l’Italia per incontrare i fan e firmare le copie del nuovo disco. Non solo, nel 2020 previsto anche un nuovo tour che porterà il duo musicale in location davvero speciali: “ci saranno delle date incredibili ma non dico nient’altro”.

Benji & Fede: duetto con Fedez o Irama?

Non solo, Benji si è lasciato scappare anche alcune possibili collaborazioni con colleghi del panorama musicale. In realtà a chiedergli se ci saranno o meno collaborazioni sono stati i fan, che si sono soffermati su due nomi: Fedez e Irama. Sul primo Benji ha detto: “in verità con Fedez siamo amici e ci troviamo molto bene, però non c’è ancora niente in programma a livello artistico” per poi rivolgersi al rapper dicendogli: “però sappi che potrebbe essere una cosa carina”. Differente il caso di Irama: “Filippo, sono dieci mesi che ti diciamo di venire in studio a Modena a trovarci e hai sempre troppe cose da fare. La facciamo questa canzone insieme oppure no?”. Chissà che nel nuovo disco non possa davvero esserci una collaborazione con l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi!





