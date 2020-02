Benji & Fede si separano: perché/ “Una scelta non facile”: ultimo concerto a Verona

Benji & Fede si separano: l’annuncio choc arriva oggi. Per le ragioni invece bisognerà aspettare il 17 marzo, giorno in cui uscirà “Naked”, il loro libro. Il duo infatti ha rivelato che le motivazioni della loro decisione sono state raccontate lì. I due preferiscono parlare di una «fase» della loro vita che si chiuderà il 3 maggio, con l’ultimo concerto all’Arena di Verona. «Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa», scrivono sui social. E rivelano che qualche volta i loro amici dicono loro: «Non so come fate a fare questa vita». Per loro però non c’era altro da fare. «Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona». E quindi «per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi». Ma hanno anche pensato di scrivere questo libro: «Sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta».

BENJI & FEDE SI SEPARANO: IL PERCHÉ IN UN LIBRO

Benji & Fede hanno sempre condiviso tutto con i loro fan. Per questo motivo hanno deciso di scrivere un libro con cui spiegare a loro le ragioni della loro separazione. «Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora». E quindi in “Naked” raccontano tutti i retroscena sulla loro vita: «E perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto». Ma una cosa ci tengono a precisarla: «Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene». Dopo quattro album, tutti e quattro al numero 1 tra cui “Good Vibes” che conteneva la hit “Dove e quando”, proprio nel momento del massimo successo la coppia molla. L’annuncio choc di Benji & Fede ha già scatenato la disperazione delle fan, che si stanno interrogando sulle ragioni di questa decisione inaspettata. Resta poi da capire se verranno realizzati instore per il libro e come i due artisti proseguiranno la loro carriera artistica.





