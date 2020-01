Benji & Fede/ Silenzio sui social, in tv col singolo Magnifico Difetto (Domenica In)

Benji & Fede sono sempre al centro dell’attenzione e il loro progetto musicale sta continuando a gonfie vele. I due artisti infatti hanno organizzato un evento al Pala Alpitour di Torino per raccogliere i fondi necessari per sostenere Un salvadanaio per la Scuola Cottolengo. Un progetto che prenderà vita il prossimo 29 gennaio 2020 e che mira a sostenere tutti i bambini in difficoltà economiche o di salute per migliorare l’integrazione delle loro famiglie nelle rispettive comunità. Sempre sorridenti e uniti, i due ragazzi non si mostrano da qualche tempo sui social. Sono sempre stati molto attivi, ma il profilo Instagram che hanno creato per il loro duo non viene aggiornato da almeno una settimana. L’ultimo scatto riguarda tra l’altro un ricordo, che inquadra i due amici e colleghi nelle fasi iniziali del loro sodalizio. Clicca qui per guardare la foto di Benji & Fede. Forse questa assenza virtuale è legata agli impegni di entrambi o forse all’attenzione sempre crescente su Federico Rossi, alla luce della partecipazione della fidanzata Paola Di Benedetto al GF Vip 4. Anche Benjamin Mascolo, come ben sanno gli ammiratori, ha il cuore impegnato. Il suo ultimo post riguarda una serie di foto con Bella Thorne e spiega ancora di più il motivo di tanto silenzio: “Mi sto prendendo un po’ di tempo libero dai social media e mi godo la compagnia delle persone che amo. Mi sento molto grado alla vita in questo momento, sono un ragazzo davvero fortunato”.

DA ZIA MARA PER IL SINGOLO MAGNIFICO DIFETTO

Benji & Fede sfornano un successo dietro l’altro e anche l’ultimo album, Good Vibes, dimostra quando i due ragazzi siano all’apice del successo. Primo posto nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e una scia dorata che ha coinvolto anche il singolo Magnifico Difetto. Registrerà lo stesso consenso di Dove è Quando, la hit estiva che l’anno scorso si è piazzata in testa al podio di tutte le classifiche, ottenendo quattro Dischi di Platino? Intanto la coppia musicale si prepara per il grande evento del prossimo 3 maggio, quando Benjamin Mascolo e Federico Rossi saliranno sul palco dell’Arena di Verona per dare vita ad un grande concerto. Oggi, 26 gennaio 2020, Benji & Fede saranno invece ospiti di Domenica In. Che cosa racconteranno alla zia Mara? Presenteranno il loro ultimo singolo e forse ci sarà persino lo spazio per strappare qualche dichiarazione in più sui prossimi eventi. Intanto sappiamo che Magnifico Difetto, terzo estratto dell’ultimo album, regala atmosfere da sogno in un paesaggio che lascia a bocca aperta: un messaggio sottolineato ancora di più dalla clip ufficiale, dove è evidente la regia cinematografica. Come sappiamo, i due artisti hanno scelto per le loro riprese una location suggestiva: Obereggen, la località sciistica che si trova sulle Dolomiti, vicino a Bolzano.

