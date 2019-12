Benji & Fede, video Magnifico Difetto/ Nuovo singolo estratto dall’album Good Vibes

Benji & Fede lanciano oggi il video di “Magnifico Difetto”, il loro nuovo singolo. Dopo averlo anticipato con foto e brevi video mentre era in fase di lavorazione, i due cantanti hanno pubblicato sui social un post in cui invitano i fan a vederlo. «Il videoclip di Magnifico Difetto è FUORI ORA su YouTube! Fateci sapere cosa ne pensate con un commento sotto al video, li leggeremo tutti», hanno scritto. Tornati in rotazione radiofonica con un altro brano tratto dal loro nuovo album “Good Vibes”, i due giovani hanno scelto una località di montagna innevata, in perfetto stile natalizio, per il nuovo video. «Questa canzone racchiude in se la difficoltà e la magia di un rapporto sentimentale, il fatto che non sempre si debba dare un senso a tutto ciò che si prova o a ciò che succede», la spiegazione del brano fornita da Benjiamin Mascolo e Federico Rossi. Dunque “Magnifico Difetto” è anche «un invito a vivere appieno senza farci valicare dalle nostre stesse paure, per poi poterci addormentare. Perché noi siamo un magnifico difetto».

BENJI & FEDE, VIDEO MAGNIFICO DIFETTO: NUOVO SINGOLO (E SUCCESSO)

La scelta di Benji & Fede per il terzo estratto dall’album “Good Vibes” è ricaduta dunque su “Magnifico difetto”. Oggi è uscito il videoclip, intanto i due festeggiano sui social il quarto disco di platino dell’album “Dove e quando”. Federico Rossi lo ha fatto ad esempio con un post in cui è ritratto in montagna, la location scelta per il loro nuovo video. Invece Benjiamin Mascolo si sta godendo un periodo di vacanza in Repubblica Dominicana insieme alla fidanzata Bella Thorne. Ma ovviamente senza dimenticare l’amico e i successi che stanno ottenendo insieme. I due nei giorni scorsi hanno ad esempio ricordato un’importante ricorrenza, a cui i loro stessi fan sono legati. «10 Dicembre 2010 – 10 Dicembre 2019. Ebbene sì, sono già passati 9 anni da quel primo messaggio». Il riferimento è a quella volta in cui si sono scritti per la prima volta via chat: così è nata la loro solida collaborazione, che si rinnova in un processo di costante crescita artistica.





