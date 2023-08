Benji: “Ho una relazione e sono molto felice”/ “Ho imparato a impormi delle regole, sto attento alla salute”

Benji ha ritrovato l’amore: “Ho una relazione e sono felice”

L’artista, ex membro del duo Benji e Fede, racconta la sua vita dopo la fine del sodalizio musicale con Federico Rossi. L’artista ha ritrovato l’amore e, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato: “Ho una relazione e sono molto felice. Mi ero ripromesso di non cascare più nella trappola dell’amore, ma la vita ti sorprende sempre. Anche nelle relazioni passate sono stato innamorato, ma la serenità che ho ora mi permette di condividere le cose in modo più maturo.”

Bella Thorne/ Dalla rottura con Benji per Onlyfans alle nozze con Mark Emms. L'ex: "Desideravo distruggermi"

L’artista ha poi parlato del periodo buio che ha vissuto e di come lo abbia superato: “Mettendo dei freni. Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo“.

Benji e Finley, come nasce la superband?/ "Abbiamo più punti in comune di quanti mai avremmo..."

Benji e il sodalizio con i Finley: “Sono un’ispirazione”

Benji, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato a lungo del sodalizio con i Finley: “Hanno qualche anno più di me e quasi tutti hanno una famiglia. Fanno i concerti, poi si svegliano presto per portare i figli a scuola. Per me, sono un’ispirazione. Rockstar la sera e papà di giorno: questo è l’obiettivo definitivo“.

L’artista ha poi svelato il motivo per cui ha rifatto la hit Dove e Quando, che aveva realizzato con Federico Rossi: “L’ho fatto per divertimento. Ma il messaggio che sto mandando è che faccio quello che mi pare. Se mi va di rifare un mio brano in versione punk rock, lo faccio. Anche se ad alcuni non piace. Non voglio vivere con la paura di deludere certe persone.” Sulla reazione del suo ex collega aggiunge: “Credo l’abbia presa come un’appropriazione di qualcosa che sente suo. Lo posso capire. Perchè suo quanto mio, quindi“.

Benji e Fede: in che rapporti sono oggi?/ La verità di Rossi sulla rottura: "Finalmente ora posso rivelarla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA