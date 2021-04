Benji Mascolo e Bella Thorne fidanzati/ Festa ufficiale e adesso le nozze in Italia?

A distanza di oltre un mese dall’annuncio ufficiale e dalle foto social, Benji Mascolo e Bella Thorne si sono fidanzati ufficialmente anche con una bella festa in cui, in abiti da sogno mostrati (con tag) sui social, hanno dato il via al loro viaggio verso le nozze. Non è la prima volta che sia parla della loro liason e se fino a qualche tempo fa si pensava che tutto fosse ad uso e consumo dei social, le cose sono cambiate lo scorso 20 marzo quando sui social hanno annunciato il loro fidanzamento e allora in molti hanno dovuto fare i conti con il fatto che quello che sta accadendo è ormai reale, a meno che non arriverà una rottura con tanto di polemica social a favore dei gossip. Fino a quel momento i fan di quelli che un tempo erano Benji e Fede, dovranno mettere in conto che c’è la possibilità che Mascolo sposi presto quella che ha definito la sua “principessa” sui social.

Benji Mascolo e Bella Thorne fidanzati ufficialmente, arrivano le nozze in Italia?

Con un post su Instagram, proprio Benji Mascolo ha dato l’annuncio: “La mia principessa l’ha fatto accadere” e poi una serie di foto pronte a rimarcare i momenti salienti della loro festa di fidanzamento ufficiale con tanto di vestiti e baci postati poi sui social. La coppia si è fidanzata nel 2019 e adesso, due anni dopo, arrivano i grandi progetti e il matrimonio. Gli scatti sono poi stati accompagnati dalla didascalia: “La mia principessa l’ha fatto accadere. La migliore festa di fidanzamento di sempre, sono così grato di condividere questi momenti speciali con te. Inoltre, possiamo parlare di quanto sei follemente bella con questo vestito? Ti amo Bella Thorne”. Adesso inizia il conto alla rovescia in attesa di tempi migliori per nozze in pompa magna proprio in Italia?

