Benji torna con un remix di Dove e quando/ Fan inferociti: “Mancanza di rispetto!”

Benji collabora con i Finley per un remix di Dove e quando, ma è polemica

Quello che è stato un successo radiofonico del 2019, è tornato in una inedita versione punk (e con una collaborazione d’eccezione). Benji, ex membro del duo pop Benji & Fede, che si è sciolto nel 2020, ha infatti rilasciato da pochi giorni la versione remix di Dove e Quando. Trattasi forse del brano più celebre della coppia, diventato presto un tormentone nell’estate di 4 anni fa e che ci ha fatti ballare nelle spiagge e nei locali. Questa volta, però, il cantante non sarà affiancato dal suo storico compagno di avventure, Federico Rossi, ma da una band simbolo di un’intera generazione: i Finley.

Questa inedita collaborazione è stata promossa anche attraverso i canali social del cantante e ha generato grande entusiasmo tra i suoi fan. Tuttavia, questa scelta è stata accolta anche da delusione e scetticismo e Benji è finito presto al centro delle polemiche social.

La polemica sui social: “Ha toccato il fondo“

Su Twitter è esplosa la polemica per la scelta di Benji di rivisitare un vecchio pezzo del duo e riproporlo in un’inedita veste. In molti, in particolare, ci vedono una mancanza di rispetto nei confronti di Federico Rossi. “Benji che fa sciogliere il gruppo perché scappa in america. Benji torna pentito con un nuovo album flop. Benji sparisce perché non se lo caga nessuno. Benji riesumato insieme ai finley per una cover di dove e quando“, scrive un utente.

E ancora: “Sinceramente benjamin ha toccato il fondo con questa cosa che ha fatto, la trovo una mancanza di rispetto, ma poi leggere affianco a “dove e quando” Benji+ finley“. Oppure: “Momento polemica da colei che ha vissuto l’adolescenza spendendo tutto per benji e fede: ma in che senso il primo si mette a fare remix di brani del duo con altri? io sono scioccata“. C’è però anche chi è contraria a questa ondata di polemiche e prende le difese del cantante: “Vedo una marea di insulti verso b3n che ha remixato una canzone di“benji&fede”. ho addirittura letto “per me ben è morto”, ma tutto apposto? anche meno, la canzone era anche sua e sicuramente anche fede sarà d’accordo. Se non vi piace sti ca*i, non fatene una questione di stato“. Una scelta, dunque, che divide i fan.

