Benjiamin Mascolo e Bella Thorne/ “Non abbiamo una storia poliamorosa. Altre donne..”

Benjiamin Mascolo e Bella Thorne formano una delle coppie che desta più curiosità tra gli amanti del gossip. Il cantante che, insieme a Federico Rossi ha da poco annunciato lo scioglimento del duo musicale Benji e Fede e l’attrice e cantante statunitense, stanno insieme da diverso tempo. La Thorne non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale e le dichiarazioni dell’artista americana hanno subito scatenato la curiosità dei fans di Benjamin Mascolo il quale, rispondendo alle domande su Instagram, ha deciso di rompere il silenzio svelando i dettagli della sua relazione con Bella Thorne. Il cantante ha così spiegato di avere un normale fidanzamento con Bella diversamente da quanto si pensi. Tra i due, dunque, non ci sono altre persone anche se il cantante ha aggiunto di non essere affatto infastidito dall’orientamento sessuale della fidanzata.

Benjiamin Mascolo e Bella Thorne: “siamo fidanzati solo io e lei”