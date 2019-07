Bennacer al Milan?/ Altro affare con l’Empoli dopo Krunic: “Chiusura in tempi brevi”

Ismael Bennacer al Milan, accelerata dei rossoneri per il centrocampo. Dopo aver chiuso l’acquisto di Rade Krunic, la dirigenza meneghina si è messa al lavoro per consegnare a Marco Giampaolo il metodista tanto richiesto. Da tempo sulle tracce di Jordan Veretout, Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno deciso di virare verso Bennacer: classe 1997, l’algerino è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dell’Empoli ed è ormai pronto per il salto di qualità. Accostato alla Fiorentina, l’ex Arsenal sarebbe il primo nome sul taccuino del Milan per la mediana e oggi pomeriggio è stato registrato un incontro tra i due club per trattare il trasferimento. I rapporti tra rossoneri ed azzurri sono ottimi dopo l’accordo raggiunto in tempi brevi per Krunic e la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore…

ISMAEL BENNACER-MILAN, LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

«C’è ancora un po’ di distanza tra la prima offerta del Milan e la richiesta dell’Empoli, ma la forbice potrebbe essere limata già nella giornata di oggi: i rossoneri, infatti, dopo attente valutazioni hanno deciso che il centrocampista classe ’97 può essere il profilo giusto per prezzo, qualità ed età», le parole di Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra Milan e Empoli per Ismael Bennacer, un’operazione che dovrebbe concretizzarsi con un trasferimento a Milano a titolo definitivo del 22enne. Dopo le voci su Nastasic e Mariano Diaz, il Milan ha deciso di accelerare per la mediana. E la Fiorentina sembra ormai tagliata fuori, come evidenziato già dal direttore sportivo gigliato Daniele Pradè nel corso della conferenza stampa odierna: «È un giocatore che mi piace da tanto ma lui vorrebbe giocare una competizione europea».

