Bennacer al Milan, è ufficiale/ Ecco il mediano per Giampaolo: contratto quinquennale

Era nell’aria da settimane, pochi minuti fa è giunta anche l’ufficialità: Ismael Bennacer è del Milan. Il centrocampista classe 1997 arriva dall’Empoli – operazione da 16 milioni di euro – ed ha firmato un contratto di cinque anni con il club rossonero: un importante colpo in prospettiva per il Diavolo, che ha regalato un metodista di qualità e personalità al tecnico Marco Giampaolo. Dopo Rade Krunic, anch’egli prelevato dal club toscano, ecco un altro rinforzo per la mediana: reduce da una stagione di altissimo livello, 37 presenze ed un assist, Bennacer è stato tra i grandi protagonisti dell’Algeria nella Coppa d’Africa recentemente vinta. Ora il definitivo salto di qualità, arrivato dopo l’esperienza in chiaroscuro in Premier League con la maglia dell’Arsenal: Empoli gli ha regalato una seconda chance, il 21enne è stato bravo a sfruttarla a tal punto di guadagnarsi la prestigiosa casacca rossonera.

BENNACER AL MILAN, UFFICIALE: CONTRATTO QUINQUENNALE

Nato calcisticamente nel settore giovanile dell’Arles Avignon, Ismael Bennacer sarà il nuovo metodista del Milan: Marco Giampaolo lo ha voluto fortemente, affascinato dalla sua visione di gioco e dalla sua forte personalità. Piede mancino educato, il franco-algerino dovrà fare i conti con la concorrenza di un Lucas Biglia rinato, protagonista anche ieri di un’ottima prestazione nel test amichevole contro il Manchester United, valido per l’International Champions Cup 2019: un ballottaggio senza esclusione di colpi, anche se Bennacer rappresenta certamente il futuro del centrocampo del Diavolo. Un acquisto importante, il quinto di questo mercato per il Diavolo, applaudito dal giornalista Gianfranco Teotino ai microfoni di Radio Sportiva: «Un top player a centrocampo è già arrivato, cioè Bennacer. Ai rossoneri manca un trequartista e il mercato in uscita». E i fari sono adesso puntati su Angel Correa, fantasista in uscita dall’Atletico Madrid: attesi aggiornamenti…

