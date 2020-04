Bennacer al Psg?/ Calciomercato: Leonardo lo cerca e Gazidis fissa il prezzo

Pubblicità

In vista della prossima sessione di calciomercato, pare proprio che Leonardo, dirigente del Psg abbia intenzione di fare spese in Italia, per dar vita a quella “rivoluzione” a centrocampo, che il brasiliano ha prospettato per la prossima stagione. E proprio per rinforzare il reparto, ecco che la dirigenza parigina, già guarda allo spogliatoio del Milan e per la precisione a Ismael Bennacer, che dunque è finito nel mirino del Psg, stando a quanto ci racconta oggi il portale francese Le10Sport. La notizia a ben vedere non ci giunge a sorpresa: già ai tempi, Leonardo, come dirigente rossonero, aveva mostrato particolare interesse per il centrocampista algerino (allora all’Empoli), che risulta certo un profilo interessante per i prossimi progetti della dirigenza. Con solo Verratti e Gueye dichiarati “intoccabili”, serve gente nuova nel reparto dei parigini e Bennacer, capace di lavorare come vertice basso ma pure come mezzala, è come perfetto.

Pubblicità

BENNACER AL PSG? IL MILAN FISSA IL PREZZO MA…

Pure però i tifosi del Milan non si allarmino: se è vero che il Psg vuole strappare Bennacer, pure è da capire quali saranno le intenzioni del club del diavolo. Che poi, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, non ha desiderio che l’ex Empoli faccia le valigie. Per il portale calciomercato.com, Gazidis ha in mente di puntare ancora su Bennacer per il 2020-21, ma certo, vista la crescita esponenziale del giocatore, non può essere completamente sordo alle offerte dell’estero. Ecco che però per il momento la dirigenza del Milan ha fissato ad almeno 30 milioni il prezzo minimo per sedersi al tavolo di discussione: e pure potrebbero non bastare per convincere i rossoneri a lasciar partire il giocatore. Tenuto poi conto che per il momento ancora nulla è volato sui tavoli dei rossoneri, i tifosi per il momento non hanno di che preoccuparsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA