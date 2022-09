Benno Neumair, Anna Vagli: “E’ pericoloso”/ “E’ caduta la maschera del narciso”

A Mattino Cinque, striscia mattutina condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, si torna a parlare del caso di Benno Neumair, il giovane di Bolzano che ha ucciso i propri genitori gettandoli poi nel fiume, e che al momento si trova in carcere in attesa di condanna o assoluzione. In queste ore è ripreso il processo, e Mattino Cinque ha mandato in onda alcune delle dichiarazioni rese in aula dall’imputato, mostratosi dinanzi al giudice con un atteggiamento diverso rispetto a quello esternato dopo l’arresto.

Commentando tali parole, la nota criminologa Anna Vagli, in collegamento con il programma di Canale 5, ha spiegato: “Benno Neumair è lucido in queste dichiarazioni. Si è verificata una frattura nei suoi comportamenti – ha proseguito l’esperta – noi abbiamo visto all’inizio un Benno che ha provato a fingere per apparire migliore e quindi per convincere in qualche modo i giudici che ha agito in preda ad un disturbo. Ma la maschera del narcisista non può durare a lungo, in gergo tecnico si dice ‘cade la maschera del narcisista maligno’, quindi ora lui non riesce più a controllarsi, non recita più”.

BENNO NEUMAIR, ANNA VAGLI: “LA PERIZIA PSICHIATRICA? CREDO CHE…”

Anna Vagli poi prosegue, motivando questo nuovo atteggiamento di Benno Neumair: “Si è preso la licenza per arrabbiarsi perchè il regime di detenzione lo ha fatto incattivire e arrabbiare, e quindi sfida la Corte e sfida anche gli stessi legali, e Madè (la sorella di Benno nr) fa bene a dire che ha paura, in questo momento Benno è molto pericoloso”.

Poi, in merito ad eventuali perizie, Anna Vagli ha concluso dicendo: “A questo punto credo che il giudice disporrà una nuova perizia ma non per accertare l’incapacità se mai per accertare che fosse capace quando ha ucciso Peter (il padre ndr)”. Madè, la sorella di Benno, ha recentemente dichiarato sul fratello: “Fa paura, spero resti in carcere”, sposando di fatto le parole della criminologa.

