Benno Neumair/ Madè: “Difficile vedere le immagini di mamma e papà in aula”

Si torna a parlare del caso di Benno Neumair negli studi di Storie Italiane, programma in diretta tutte le mattine, da lunedì a venerdì su Rai Uno. Il talk show condotto da Eleonora Daniele approfondisce la vicenda riguardante l’assassinio da parte del giovane di Bolzano dei suoi genitori, con gli ultimi aggiornamenti, ed ha intervistato in esclusiva Madè, la sorella del presunto omicida, presente oggi in aula a Bolzano per una nuova udienza del processo: “Si stanno ripetendo cose già dette – ha spiegato la ragazza – e in più con le indagini son venute fuori altre cose che non si sapevano e stavano parlando di questo rispetto a cosa è successo quel giorno e quella sera”.

L’inviato di Storie Italiane, Maurizio Ricordari, ha chiesto alla sorella di Benno Neumair se seguirà tutte le udienze del processo: “Assolutamente sono alla ricerca della verità – racconta Madè in diretta televisiva – che per ora ci sembra ancora un po’ difficile, seguirò le udienze che riuscirò a seguire, sto facendo un po’ la pendolare da Monaco di Baviera che è un po’ lontanina e mi sto accorgendo che è anche un po’ faticoso arrivata alla sesta udienza perchè l’elaborazione succede sempre con un bel po’ di ritardo”.

BENNO NEUMAIR, PARLA LA SORELLA MADE’. “IL 14 GIUGNO SARA’ LA GIORNATA PIU’ DIFFICILE”

E’ pesante sentire questa attenzione? Chiede ancora l’inviato: “Era più difficile – ha proseguito la sorella di Benno Neumair – quando ancora tante cose non erano venute alla luce, Adesso che tante cose sono venute alla luce e sono già successo faccio meno fatica a parlarne, per esempio con voi, ci si abitua un po’ a tutto”.

“E’ invece molto difficile – aggiunge – ascoltare le domande e le risposte in aula e pensando a mia mamma e papà e vedere alcune immagini della nostra casa…”. Il 14 giugno ci sarà un’altra udienza molto importante in cui ci sarà nuovamente la testimonianza di Benno Neumair: “Sarà la giornata più difficile e anche più importante”, ha concluso Madè in diretta tv con Storie Italiane.

