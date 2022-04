Benno Neumair, oggi in udienza parla la sorella Madè/ Avvocato Moccia: “È pentito”

Oggi è il giorno di una nuova udienza del processo in cui è imputato Benno Neumair, che ha confessato l’omicidio ai danni dei suoi genitori Peter Neumair e Laura Perselli, commesso a Bolzano all’inizio del 2021. In questa circostanza sarà ascoltata la sorella Madè: l’appuntamento è per le ore 14, quando la ragazza verrà sentita come testimone in aula. Nel contempo, nel corso della mattinata odierna saranno sentiti tutti i periti, mentre Benno è atteso per il pomeriggio, condizioni di salute permettendo (non sta bene, secondo quanto riferito dal suo legale difensore, ndr).

Si tratterebbe di una presenza importante, perché per Benno Neumair ci sarebbe la possibilità di vedere la sorella Madè, che non ha mai più avuto alcun contatto con il fratello e che riferisce che quest’ultimo non l’ha più cercata, né ha mostrato segni di pentimento per il delitto commesso. Una versione dei fatti che non si sposa con quella raccontata a livello televisivo dall’avvocato Flavio Moccia, intervenuto nel corso della mattinata di oggi, martedì 5 aprile 2022, a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele.

BENNO NEUMAIR, L’AVVOCATO MOCCIA: “NON STA BENE, HA GROSSI PROBLEMI”

Di fronte alle telecamere dell’azienda di viale Mazzini, il legale di Benno Neumair ha riferito che da un mese circa il suo assistito non sta assolutamente bene da un punto di vista fisico, anzi: “Ha grossi problemi di gastroenterite. Cercherò di andare oggi all’una in carcere per vedere se il ragazzo ce la farà a essere presente. Sottolineo che lui avrebbe potuto insistere addirittura per il rinvio del processo per impedimento dell’imputato, ma ha invece acconsentito che il processo si facesse”.

L’avvocato Moccia, a proposito di Benno ha aggiunto: “Lui sta male da poco dopo la prima udienza ed è più che pentito: pian piano sta metabolizzando l’accaduto, sta metabolizzando quello che ha fatto”.











