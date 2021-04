Benno Neumair, ritrovato cadavere padre nell’Adige/ Identificato tramite orologio

Sembra essere di Peter Neumair il cadavere ritrovato nel fiume Adige oggi a mezzogiorno. La certezza sull’identità si avrà nelle prossime ore tramite l’esame del Dna, ma alcuni dettagli fanno già sbilanciare fonti investigative e famiglia, come altezza, capelli e soprattutto un orologio ancora al polso. A confermarlo all’Ansa l’avvocato Carlo Bertracchi, legale di Madè Neumair, sorella di Benno. È stato un ragazzo a notare il corpo sulla superficie dell’acqua. Stava passeggiando col cane nel quartiere Albere di Trento, disegnato da Renzo Piano, quindi ha allertato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi subito polizia e vigili del fuoco permanenti di Trento. Il corpo è stato recuperato qualche centinaio di metri più a sud, vicino al ponte di Ravina. Il cadavere era in acqua da tempo e in forte stato di decomposizione.

Peter Neumair è stato ucciso insieme alla moglie Laura Perselli lo scorso 4 gennaio dal figlio Benno al termine di un litigio legato ai soldi che il ragazzo avrebbe dovuto corrispondere alla famiglia.

BENNO NEUMAIR E IL DUPLICE OMICIDIO DEI GENITORI

Benno Neumair aveva ucciso il padre Peter strangolandolo con una corda, poi aveva fatto lo stesso qualche minuto dopo quando la madre, Laura Perselli, aveva fatto ritorno a casa. Il giovane all’imbrunire aveva caricato i corpi nella Volvo di famiglia per poi gettarli nel fiume Adige dal ponte di Vadena. Lo stesso Benno, su pressione della sorella Madè, aveva presentato la denuncia di scomparsa dei genitori, aprendo così il caso. Il 30enne aveva poi provato a depistare le indagini e inizialmente si era dichiarato innocente. Si è avuta una doppia svolta il 29 gennaio con l’arresto di Benno Neumair, accusato di duplice omicidio, poi è stato ritrovato il cadavere di Laura Perselli, il 6 febbraio, all’altezza di Egna. Proprio il ritrovamento del cadavere della mamma portò al crollo di Benno Neumair che confessò il duplice omicidio dei genitori.

