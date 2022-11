Benno Neumair, strategia della difesa: “Vogliono seminfermità mentale”/ “La Procura…”

Benno Neumair, via al processo

Via al processo per Benno Neumair, il trentunenne di Bolzano che nel pomeriggio del 4 gennaio 2021 ha ucciso entrambi i genitori, per poi sbarazzarsi dei loro corpi gettandoli nel fiume Adige. Secondo la difesa, Benno sarebbe stato seminfermo di mente nel momento in cui ha assassinato il padre Peter: l’uomo, rincasando dopo le 16, lo avrebbe trovato addormentato e per questo motivo gli avrebbe rinfacciato per l’ennesima volta di sprecare le sue giornate, dormendo senza fare niente. Dunque, poi avrebbe ucciso la madre, essendo invece capace di intendere e di volere.

Oggi, per la fase finale del processo a suo carico per l’uccisione dei suoi genitori Laura e Peter, Benno Neumair non è in Aula. La Corte ha previsto tre giornate per la discussione del processo, da giovedì a sabato, ma le tempistiche potrebbero dilatarsi ulteriormente. Dalle risposte ai PM, però, Benno sembra una persona perfettamente razionale: “Il cellulari dei miei genitori? Lì per lì li ho lanciati in direzione del fiume”. Allo stesso PM, l’imputato ha risposto senza riconoscere minimamente l’autorità: “Devo ripetere le cose tre/quattro volte? Lei non è stupido, ha qualche strategia. Diciamo le cose come sono”.

Benno Neumair, la strategia della difesa

Il magistrato Alfonso Sabella, in studio a Storie Italiane, spiega così la strategia della difesa di Benno Neumair: “La strategia della Procura è quella di far emergere che si tratti di un imputato che non merita nemmeno le attenuanti generiche. Per questo hanno insistito sulla confessione che non avrebbe, a loro dire, aggiunto qualcosa in più rispetto al quadro inquisitorio. Per il riconoscimento delle attenuanti permetterebbe di evitare l’ergastolo. La difesa spinge sulla seminfermità. Attenzione a dare giudizi sulle personalità che possono avere anche un’influenza del vizio parziale di mente che può agevolare la commissione del delitto. Una volta queste erano le strategie che usavano i mafiosi negli anni ’80. Passavano per pazzi. Poi sono state attenuate perché c’era il cosiddetto ergastolo bianco”.

In Aula, dove in mattinata è in corso la requisitoria dell’accusa, il PM ha dimostrato l’assoluta volontarietà di Benno Neumair. A detta del Pubblico Ministero c’era la volontà di uccidere il padre, visto lo strangolamento durato minuti interi, così come quella di togliere la vita alla mamma, attesa dietro la porta. Laura, la madre, è stata presa alla sprovvista e assalita appena aperto la porta. Come rivela l’inviata di Storie Italiane, anche il buttare i cellulari e buttare i corpi dei genitori in macchina, portandoli fino al ponte da dove poi li ha gettati, sarebbe sintomo di una volontarietà. Ha poi creato degli alibi e dei depistaggi. Per Cecchi Paone in studio, “Più lucido di così, dubito che si possa essere”.











