BENNO NEUMAIR, TROVATO NELL’ADIGE CORPO LAURA PERSELLI/ Ora si cerca l’altro coniuge

Coniugi scomparsi a Bolzano: trovato il corpo di Laura Perselli. Ad un mese e due giorni dalla sparizione della donna e del marito Peter Neumair, ecco arrivare quella che può essere considerata la seconda svolta nel caso dopo l’arresto del figlio della coppia, Benno Neumair, che ha sempre rifiutato ogni addebito e fatto sapere tramite il suo avvocato di sperare che i genitori vengano ritrovati vivi. Come riportato da ilfattoquotidaino.it, il cadavere di Laura Perselli è stato ripescato nel fiume Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano: a confermarlo fonti vicine alla famiglia Neumair-Perselli. I carabinieri sono intervenuti sul posto per recintare l’intera area, bloccando gli accessi al ponte sul fiume, mentre i vigili del fuoco con i sommozzatori hanno intensificato le operazioni di ricerca in acqua nella speranza di trovare anche il corpo del marito della donna, Peter Neumair.

CONIUGI NEUMAIR, TROVATO NELL’ADIGE CORPO LAURA PERSELLI

Che proprio l’Adige potesse essere il luogo in cui i corpi di Laura Perselli e Peter Neumair erano custoditi lo si era intuito a maggior ragione nelle ultime ore, quando la società idroelettrica Alperia era intervenuta per abbassare la portata dell’Adige così da facilitare le ricerche. La società in una nota aveva fatto sapere: “Vista la programmazione della produzione degli impianti in seguito a delle manutenzioni programmate già da tempo sarà possibile un abbassamento dei livelli del fiume Adige per un massimo di 20-30 centimetri. Questo sarà possibile grazie a dei fuori servizi già previsti e programmati da tempo degli impianti di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico”. Intanto la giudice per le indagini preliminari, Carla Scheidle, nei giorni scorsi ha accolto la richiesta, avanzata da procura e difesa, di disporre un incidente probatorio rispetto all’analisi scientifica dei reperti rilevati dal Ris nell’appartamento di via Castel Roncolo. La tesi dell’accusa è che Benno abbia utilizzato dell’acqua ossigenata per ripulire alcune tracce.



