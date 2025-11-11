Le zie di Benno Neumair hanno accettato la giustizia riparativa: la sorella, però, non è ancora disposta a perdonarlo, ritenendo che non sia pentito

Sembra avviato in un buon percorso riabilitativo Benno Neumair, il 34enne di Bolzano diventato tristemente famoso per aver ucciso entrambi i suoi genitori e che ora sta scontando una pena all’ergastolo diventata definitiva su decisione della Cassazione: un caso che sconvolse l’intera opinione pubblica italiana e – soprattutto – la famiglia Neumair, tanto che ancora oggi (a quattro anni di distanza dagli atroci fatti) la sorella di Benno Neumair non è ancora disposta a perdonarlo.

Peter Neumair e Laura Perselli, chi sono genitori di Benno Neumair/ Come la sorella Madè lo ha incastrato

Procedendo con ordine, è bene ricordare che l’omicidio compiuto da Benno Neumair risale al gennaio del 2021: il 34enne era tornato da poco a vivere a casa dei genitori con un rapporto che si rivelò piuttosto conflittuale al punto che l’uomo strangolò i genitori – Peter e Laura – e gettò i loro corpi nel fiume Adige; mentre nonostante i suoi tentativi di sviare le indagini non ci volle molto e trarlo in arresto, tanto che già nel marzo del 2022 si arrivò al processo concluso con l’ergastolo per Benno Neumair.

Benno Neumair, storia del delitto di Bolzano/ La vita in carcere dopo la condanna definitiva all'ergastolo

La sorella di Benno Neumair non lo perdona: “Fino ad ora non mi ha mai chiesto scusa, né si è pentito veramente”

Già durante il processo, Benno Neumair manifestò la sua intenzione di iniziare un percorso di giustizia riparativa con le zie – reso possibile dalla riforma Cartabia e che non prevede alcuno sconto di pena diretto per il condannato -, ma furono queste ultime a rifiutare ritenendo che i tempi per il perdono e la riconciliazione non fossero ancora maturati; stessa tesi – peraltro – sempre ripetuta anche dalla sorella del 34enne, alla quale non è mai stata chiesta alcuna riparazione.

Nel frattempo, comunque, Benno Neumair ha iniziato a scontare la sua pena e poco dopo la fine dell’isolamento sembra che le zie abbiano fatto un piccolo passo avanti nei suoi confronti, permettendo già nel 2023 l’avvio del percorso riparativo che starebbe procedendo serrato proprio in queste settimane nel corso degli incontri settimanali organizzati dai rispettivi avvocati.

Di tutt’altro avviso, invece, la sorella di Benno Neumair che – tramite il suo legale – ha fatto sapere che prima dell’inizio del percorso vorrebbe vedere da parte del fratello un chiaro “riconoscimento pieno” delle sue responsabilità, lamentando il fatto che fino a questo momento “non si è mai pentito” né ha fatto alcun passo nei suoi confronti: da parte del 34enne, infatti, non ci sarebbe stata “nessuna lettera di scuse” né alcun “segno di rimorso”, nulla di diverso rispetto a quanto visto in aula.