Benny Benassi, chi è il dj? Eurovision 2022 prima semifinale/ Indimenticabile il successo di Satisfaction

Chi è Benny Benassi e nome vero: una delle leggende tra i DJ italiani

Benny Benassi, artista da oltre 1milione di follower su Facebook sarà presente, alla serata del 10 maggio, all’Eurovision 2022. Benny Benassi, pseudonimo di Marco Benassi, nato a Reggio Emilia, il 13 luglio 1967 è un DJ e produttore discografico italiano. Nel 2009 era tra i 50 DJ più popolari al mondo secondo il sito web The DJ List, precisamente al 48º Posto e al 26º secondo il sito DjMagazine, tra gli italiani secondo solamente a Zatox.

Benny Benassi inizia la carriera come DJ alla fine anni 80 a Reggio Emilia insieme al cugino Alle Benassi, con cui forma il duo Benassi Bros e con cui successivamente produce tutte le tracce e tutti i remix sia come Benassi Bros che come Benny Benassi. Alla metà degli anni novanta i Benassi si trasferiscono nello studio di produzione di Larry Pignagnoli. Il suo primo successo internazionale è ‘I Feel So Fine’ lanciato nel 2001 sotto il nome KMC, cantato da Dhany. Segue un secondo singolo di successo, Satisfaction che raggiunge il secondo posto della classifica dei singoli in Gran Bretagna.

Benny Benassi accompagnerà ‘Dardust’, uno tra i più grandi produttori artistici del momento

Nel 2003 pubblica il suo primo album, ‘Hypnotica’ sotto il nome ‘Benny Benassi Presents the Biz’ e l’anno successivo esce ‘Pumphonia’ sotto il nome ‘Benassi Bros’. In quegli anni crea l’etichetta Pump-Kin Music, per dare spazio a DJ poco conosciuti in tutto il mondo. La sera del 10 maggio, nel corso della prima semifinale, potremmo ascoltarlo alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Benny Benassi accompagnerà all’Eurovision 2022 Dardust (insieme a Sophie and the Giants) produttore artistico tra i più richiesti del momento, insieme alla direttrice d’orchestra Sylvia Catasta. Il palco dell’Eurovision, presso il Pala Olimpico di Torino, si trasformerà in una gigantesca discoteca, dove si potranno ascoltare i più grandi successi della dance italiana. La 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest sarà trasmessa in onda su Rai 1 il 10 e il 12 Maggio per le semifinali e il 14 Maggio con l’attesissima finale.

