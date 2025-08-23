Chi è Benny Green? L'attrice dice addio al mondo a luci rosse e si prende la sua rivincita su Onlyfans. I disturbi alimentare e la parentela con...

C’è anche Benny Green tra le protagoniste di oggi, sabato 23 agosto, nella puntata di Storie di Donne al Bivio. L’ex attrice hard e creator di contenuti per adulti ripercorre un po’ tutto il suo percorso nell’intervista rilasciata a Monica Setta. Da impiegata in banca a pornostar, oggi Benedetta D’Anna, in arte Benny Green, spiega di aver voltato pagina e di aver trovato, almeno in parte, un nuovo equilibrio nella sua vita professionale. Un equilibrio scaturito dall’addio ai set a luci rosse e dall’approdo su Onlyfans, dove Benny pubblica contenuti per i suoi fedeli abbonati.

L’attrice e modella è riuscita a togliersi le sue soddisfazioni, professionalmente parlando, dopo aver superato momento non facili nella sua vita. Benny Green ha infatti dovuto fare i conti con tumore da bambina e affrontato disturbi alimentari come anoressia, bulimia e depressione. “Ho avuto problemi alimentare, anoressia, bulimia, non accettavo il mio corpo perché non mi sentivo adeguata e questo mi ha aiutata”, ha raccontato a Monica Setta.

Benny Green, l’addio al mondo hard: “Sono subentrate delle cose…”

Sul mondo hard, Benny Green non si recrimina nulla. Anche se oggi ha cambiato percorso, non dimentica quello che il set a luci rosse le ha dato. “Mi affascinava a livello professionale e mi sono detta che dovevo buttarmi. E’ stato un percorso catartico”, ha raccontato. Poi la decisione di cambiare passo, modificare la rotta e avere il controllo della situazione. Quindi il passaggio alla celebre piattaforma, meglio conosciuta come ‘sito blu’.

“Sono subentrate delle cose, io avevo anche altre aspirazioni rispetto al mondo hard, poi certi ambiente hanno rivelato situazioni che mi davano disagio, come lo sfruttamento del corpo. Una scena poteva durare due ore, ma anche di più..”, ricorda l’attrice. Che, curiosità vuole, sia anche sorellastra del giornalista Massimo Gramellini, poiché sua madre sposò il padre di Gramellini quando lei aveva tre anni.

