Benson Boone, chi è il cantante statunitense? La rottura con la fidanzata Maggie e il successo avuto a partire dai social, fino ai dischi

Giovane artista di talento, Benson Boone è nato a Monroe nel 2002 e ha ottenuto la popolarità negli anni grazie ai social. Il giovane artista ha cominciato ad esibirsi infatti live su TikTok, ottenendo un ottimo riscontro con i suoi contenuti. Negli anni poi ha deciso di cimentarsi nella carriera artistica, prendendo parte anche alle audizioni di American Idol, decidendo poi di lasciare lo show per proseguire in maniera autonoma i suoi studi di musica. Dopo aver firmato il suo primo contratto nel 2021, ha pubblicato i primi singoli che hanno ottenuto un successo importante in patria ma non soltanto.

Il vero e proprio successo per Benson Boone è arrivato nel 2024 con il singolo “Beautiful things”, che per addirittura cinque settimane è stato il brano più popolare al mondo. Un successo che è stato poi bissato dal titolo più venduto all’anno nonché vincitore dell’MTV Video Award. Insomma, la popolarità non si è fatta attendere per Benson Boone, che è arrivato persino a cantare al Coachella, tra gli artisti più attesi.

Benson Boone rompe con Maggie Thurmon: le parole dal palco

Per quanto riguarda la vita privata, Benson Boone ha fatto molto discutere negli ultimi anni per la storia con Maggie Thurmon, star dei social, sua fidanzata da circa tre anni. Le voci di una rottura si erano diffuse già dopo il suo concerto a Nashville, durante il quale il cantante aveva fatto un discorso suo palco che aveva fatto immaginare che tra i due le cose fossero finite. “A volte le persone ti abbandonano, che sia la cosa giusta o quella sbagliata, ed è sempre orribile. Sempre. Ogni singola volta. E fa schifo” aveva raccontato l’artista. La rottura è stata poi confermata.