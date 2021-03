Bentancur positivo al Covid-19/ La Juventus precisa: “è in isolamento e asintomatico”

Rodrigo Bentancur è positivo al Covid-19. Nuovo intoppo per il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che deve fare i conti con lo stop forzato del centrocampista. La società bianconera ha prontamente precisato che “Rodrigo Bentancur è in isolamento e asintomatico”. Con un comunicato ufficiale Madama ha inoltre specificato che “rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra“. Ricordiamo che la formazione bianconera, guidata da Pirlo, sarà impegnata sabato sera nell’anticipo allo Juventus Stadium contro la Lazio di Inzaghi, in una partita molto importante per il prosieguo della stagione.

Al momento l’unico assente per positività al Covid-19 è proprio Rodrigo Bentancur, ma va considerato che nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi i contagiati in casa Juventus. Basti pensare al caso di Daniele Rugani o alla positività del centrocampista Blaise Matuidi, passando per Paulo Dybala, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo. Qualche giorno fa, inoltre, la Juventus aveva comunicato la positività al coronavirus di un membro del gruppo squadra, ma non riguardava un calciatore. Adesso è spuntato il caso Bentancur e il resto del team, inevitabilmente, resta sotto stretta osservazione. Come anticipato, i bianconeri hanno pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito web per fare il punto della situazione. “Juventus Football Club – si legge nel sito – comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.



