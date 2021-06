Bentornato Presidente!/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 2 giugno)

Bentornato Presidente! va in onda oggi, 2 giugno 2021, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film dalla regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. È il sequel di Benvenuto Presidente!, un film del 2013 che presentava Claudio Bisio (attore principale anche di quest’altra opera cinematografica) come presidente della Repubblica Italiana. Entrambi i film sono impostati come delle commedie divertenti, con situazioni assurde, come la scelta del signor Giuseppe Garibaldi come presidente della Repubblica solo perché omonimo del celebre personaggio storico.

L’opera è stata registrata prevalentemente in Piemonte, con scene ovviamente provenienti anche da Roma e dal Quirinale, specialmente per l’ambientazione politica del film, che non può prescindere da questi tipi di locazione. Gli attori facenti parte del cast del film sono Claudio Bisio (protagonista, come già accennato precedentemente), Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Antonio Milo, Marta Gastini, Guglielmo Poggi, Cesare Bocci, Fabio Morici, Antonio Petrocelli, Gigio Morra, Maria Chiara Giannetta e tanti altri.

Bentornato Presidente! La Trama

La trama del film Bentornato Presidente! è molto simile al primo della serie, che vedeva Giuseppe Garibaldi reso presidente per una semplice disputa politica, data dall’incapacità dei parlamentari di mettersi d’accordo per la scelta di un presidente in una situazione di parità di voto. In Bentornato Presidente!, infatti, Peppino (il protagonista) torna al governo dopo 8 anni, ma come presidente del consiglio dei ministri, e non come presidente della Repubblica. La causa di questo avvenimento è una nuova crisi di governo; di conseguenza, tutti i partiti politici, sia di destra che di sinistra, tentano di ingraziarsi il nuovo presidente, finché non avvengono fatti assurdi (come la proposta di abolire forze dell’ordine o sanità pubblica).

Video, il trailer del film “Bentornato Presidente!”





