Benvenuti a casa mia oggi non va in onda/ In onda Raffaella Carrà con “A raccontare comincia tu…”

Oggi, giovedì 8 luglio, in prima serata su Raitre, era in programma Benvenuti a casa mia, il film del 2017 interpretato da Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein e Cyril Lecomte e diretto da Philippe de Chauveron. La morte improvvisa di Raffaella Carrà ha spinto la Rai a cambiare la programmazione per rendere omaggio alla più grande soubrette della televisione italiana, scomparsa a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni. Al posto del film, infatti, questa sera, subito dopo lo speciale di “Che tempo che fa” per ricordare la Carrà, Raitre trasmetterà quello che è stato l’ultimo programma televisivo della grande Raffaella ovvero “A raccontare comincia tu”. La replica della puntata in onda questa è quella che ha avuto come ospite Fiorello. Come due vecchi amici, Raffaella Carrà e Fiorello diedero vita a quella che, ancora oggi, resta una delle interviste più belle.

L'allenatore nel pallone/ Streaming del film su Rete 4 con "Lino Banfi in gran forma"

A raccontare comincia tu, l’intervista di Raffaella Carrà a Fiorello

Nella replica della prima puntata di “A raccontare comincia tu”, Raffaella Carrà ha intervistato Fiorello il quale, partendo dagli esordi della sua carriera, si è raccontato tra aneddoti e retroscena. Durante la lunga chiacchierata, la stessa Raffaella Carrà si era lasciata andare a racconti di vita personale offrendo un quadro inedito della sua vita. Nel corso delle varie puntate di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha intervistato tanti amici e colleghi come Sophia Loren, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti e Paolo Sorrentino. A raccontare comincia tu è stata l’ultima fatica televisiva di Raffaella Carrà che, a bordo della sua auto, mettendo a proprio agio gli ospiti, ha regalato ai telespettatori delle bellissime interviste.

LEGGI ANCHE:

Fast and Furious/ Streaming del film su Italia 1 tra scontri e corse clandestinePaul Walker e Jasmine Gosnell/ Un amore stroncato dalla morte dell'attore

© RIPRODUZIONE RISERVATA