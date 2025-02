Benvenuti al Nord, film su Canale 5 diretto da Luca Miniero

Mercoledì 12 febbraio 2025, la programmazione televisiva di Canale 5 prevede la messa in onda, in prima serata alle ore 21:20, della commedia italiana dal titolo Benvenuti al Nord.

Questa pellicola del 2012 è il sequel di Benvenuti al Sud e vede alla regia, così come nel capitolo precedente, il cineasta Luca Miniero, che aveva esordito sul grande schermo dieci anni prima con Incantesimo napoletano (2002).

Anche in questa occasione ritroviamo Claudio Bisio, attore e cabarettista di origini piemontesi diventato famoso grazie al programma Zelig, e Alessandro Siani, attore e comico napoletano recentemente tornato al cinema con il film Io e te dobbiamo parlare (2024). Al loro fianco ritornano le talentuose Angela Finocchiaro, che lavorerà nuovamente con Siani in Chi ha incastrato Babbo Natale? (2021), e Valentina Lodovini, candidata ai David di Donatello per la sua interpretazione ne La giusta distanza.

Nel cast del film Benvenuti al Nord anche Paolo Rossi, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Nunzia Schiano, Salvatore Misticone, Gianmarco Pozzoli e Carlo Gabardini.

La trama del film Benvenuti al Nord: un’accoglienza meno calorosa

Benvenuti al Nord riprende la storia della nostra coppia di amici a distanza di due anni da quanto accaduto nel capitolo precedente.

Alberto (Claudio Bisio) è tornato al Nord ed è riuscito finalmente ad esaudire il desiderio di sua moglie di vivere a Milano, dove occupa il posto di direttore dell’ufficio postale, mentre Mattia (Alessandro Siani) continua a vivere nella sua amata Castellabbate lavorando come postino.

Nonostante, rispetto al passato, Mattia sia molto maturato, purtroppo non riesce ad abbandonare la sicurezza della casa materna, dove continua a vivere con Maria, che ormai è diventata sua moglie, e il loro bambino.

Maria, però, non tollera più quella situazione e vorrebbe che finalmente si trasferissero in una casa tutta per loro, in cui possano avere la loro privacy lontano dalla suocera e vivere come una vera famiglia.

La donna decide, così, di andarsene con suo figlio e Mattia, invece che sistemare la situazione, compie una serie di gesti che indispettiscono ancora di più la moglie.

Nel tentativo di fare una buona impressione sulla compagna, Mattia finge di volersi trasferire al Nord, ma per un errore dei colleghi la sua richiesta viene davvero inviata e così si ritrova a Milano, chiedendo ospitalità al suo amico Alberto.

Rispetto a quanto era accaduto in passato, però, l’accoglienza che Mattia riceve non è altrettanto calorosa, infatti la famiglia Colombo sta affrontando un periodo molto difficile, sia per la mole di impegni di lavoro sia per quanto riguarda il rapporto tra Alberto e Silvia.

I nostri protagonisti riusciranno a trovare il loro lieto fine anche questa volta?