Benvenuti al Nord/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio (19 marzo)

Benvenuti al Nord va in onda oggi, giovedì 19 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film tutto italiano di genere commedia, realizzato nel 2012 e tratto da un soggetto di Luca Miniero, Francesco Patierno e Fabio Bonifacci, che si sono occupati anche della sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso. La produzione è stata gestita da Medusa Film e Cattleya, con la fotografia di Paolo Carnera, il montaggio di Valentina Mariani e le musiche di Umberto Scipione. La regia è stata affidata ancora una volta a Luca Miniero, che ha iniziato la sua carriera collaborando diverse volte con Paolo Genovese e si è fatto notare in proprio per titoli come Benvenuti al Sud, La scuola più bella del mondo e Sono tornato. Protagonista principale è l’interprete di Novi Ligure Claudio Bisio, vincitore di un Leggio d’oro nel 2006 come doppiatore in L’era glaciale 2 – Il disgelo e molto apprezzato come attore televisivo e cinematografico, conduttore e comico. Viene affiancato dal collega Alessandro Siani, performer napoletano diventato famoso grazie a Ti lascio perché ti amo troppo, La seconda volta non si scorda mai, Benvenuti al Sud, Il principe abusivo e Il giorno più bello del mondo. Il cast è completato da Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone, Paolo Rossi e Giacomo Rizzo.

Benvenuti al Nord, la trama del film

La trama di Benvenuti al Nord non è altro che l’inversione dei ruoli rispetto al precedente Benvenuti al Sud. Alberto continua a vivere presso un ufficio postale a Milano, mentre Mattia abita nella sua Castellabate e fa il postino e l’impiegato. Maria, la moglie, di Mattia, è stanca della scarsa maturità dell’uomo e va via di casa insieme al loro figlio Edinson. Mattia, per cercare di impressionare la sua amata, decide di compiere un gesto da lui ritenuto estremo: chiede il trasferimento a Pordenone, nel lontano Nord Italia. Viene invece spostato a Milano, dove vive proprio a casa del vecchio amico Alberto e lavora insieme a lui. Mattia viene accolto molto male, dato che anche Alberto è in seria difficoltà con sua moglie Silvia e il lavoro lo travolge. A poco a poco, Mattia apprezza il Nord e inizia a crescere, mentre Alberto sente la mancanza della sua famiglia. Le due coppie si riconciliano entrambe al Nord, durante un raduno degli Alpini. Dopo una situazione alquanto paradossale, Alberto diventa direttore generale e Mattia può tornare a casa insieme madre, figlio e moglie. Alla fine, ogni tassello viene rimesso al proprio posto.

Video, il trailer di Benvenuti al Nord





