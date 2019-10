Benvenuti al Sud, Canale 5/ Claudio Bisio e Alessandro Siani, Nord contro Sud (27 ottobre 2019)

Benvenuti al Sud, il film con Claudio Bisio, Alessandro Siani torna su Canale 5

Benvenuti al Sud va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 27 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2010 dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con altre società del settore la cui regia è stata affidata a Luca Miniero mentre il soggetto è stato tratto dal film francese Giù al nord e la sceneggiatura è stata rivista per la versione italiana da Massimo Gaudioso. Le musiche della colonna sonora sono state scritte composti da Umberto Scipione, la scenografia porta la firma di Paola Comencini mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Paolo Carnera. Nel cast sono presenti diversi attori italiani piuttosto amati dal pubblico come Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone e Giacomo Rizzo.

Benvenuti al Sud, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Benvenuti al Sud. Alberto è un integerrimo dirigente di una sede delle Poste Italiane ubicata in una cittadina della provincia di Monza e Brianza. Il suo più grande sogno nonché principale aspirazione è quella di essere nominato quanto prima direttore di una sede a Milano. In ragione dei tanti anni di attività e soprattutto di una certa capacità viene inserito nella lista dei possibili dirigenti che potrebbero fruire di questo genere di promozione per cui un giorno riceve la visita di un dirigente delle poste incaricato di valutare i profili dei vari aspiranti al ruolo di direttore di una sede distaccata presente a Milano. Alberto avendo saputo da un proprio caro amico come probabilmente la sua candidatura non venga presa in considerazione per via di altri aspiranti dirigenti in possesso di credenziali più rilevanti decide di fingersi paraplegico per sfruttare questo genere di surplus in termini di punteggio. Purtroppo la sua messa in scena viene scoperta dall’ispettore incaricato il quale per punizione invece di nominarlo direttore di una sede Milanese lo invia nel profondo sud ed in particolar modo nella cittadina di Castellabate in provincia di Salerno. Alberto e soprattutto sua moglie Silvia sono profondamente sconvolti da questo genere di punizione anche perché sono in pratica vittime di una serie di preconcetti sul Sud vedendolo come un luogo infernale dove la criminalità e soprattutto il disfattismo non permettono di vivere al meglio. Alberto dunque sperando che ben presto possa ritornare al nord decide di partire da solo alla volta della cittadina campana. Tuttavia l’uomo dovrà ben presto ricredersi in quanto si troverà molto bene in una zona particolarmente accogliente dove potrà fruire del calore della gente e soprattutto di panorami mozzafiato che rendono la vita maggiormente godibile. Per lui sarà un secondo trauma quando apprenderà di essere stato inserito nella lista dei dirigenti che faranno ritorno a nord ed in particolare nella tanto desiderata Milano.

