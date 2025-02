Benvenuti al Sud, film su Canale 5 diretto da Luca Miniero

Martedì 11 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia italiana del 2010 intitolata Benvenuti al Sud. Il film è il remake del progetto cinematografico francese di grande successo dal titolo Giù al Nord di Dany Boon ed è diretto dal cineasta Luca Miniero, che due anni più tardi girerà anche il sequel Benvenuti al Nord.

La colonna sonora è realizzata, invece, da Umberto Scipione, che collaborerà anche alle musiche del capitolo successivo. I due protagonisti di Benvenuti al Sud sono interpretati da Claudio Bisio e Alessandro Siani, attori e comici che proprio quest’anno ritorneranno sul grande schermo con il terzo episodio di questa serie cinematografica, dal titolo Bentornati al Sud.

Al loro fianco l’attrice Angela Finocchiaro, volto di numerose commedie di successo come Chi ha incastrato Babbo Natale?, diretto dallo stesso Alessandro Siani, e l’attrice Valentina Lodovini, che lavorerà nuovamente con Claudio Bisio in Ma che bella sorpresa.

La trama del film Benvenuti al Sud: pregiudizi e idee distorte sconfitti dal calore meridionale

Benvenuti al Sud racconta la storia di Alberto Colombo (Claudio Bisio), un uomo originario della Brianza che lavora come dipendente delle poste.

Alberto ha fatto richiesta di trasferimento a Milano ma, quando viene superato da un altro dipendente con disabilità, decide di fingersi su una carrozzina con la speranza di riuscire ad esaudire il sogno della moglie (Angela Finocchiaro) e poter vivere nel capoluogo lombardo.

Purtroppo il suo escamotage viene subito scoperto e, per evitare di essere licenziato, accetta di essere trasferito in Sud Italia, più precisamente nella cittadina di Castellabate, in provincia di Salerno. L’uomo arriva sul posto completamente sconfortato rispetto a ciò che dovrà affrontare, terrorizzato a causa dei racconti degli amici e dei suoi pregiudizi, ma la realtà che scopre è ben diversa da quella che aveva immaginato.

Qui, infatti, stringe un legame profondo con un collega di nome Mattia (Alessandro Siani), che lo aiuta ad ambientarsi in un mondo completamente nuovo per lui e, giorno dopo giorno, stringe amicizia con tutti coloro che incontra. Un giorno, però, sua moglie Silvia decide di raggiungerlo, spaventata dai racconti che nel frattempo Alberto continuava a propinarle e, quando scopre che in realtà l’uomo le aveva raccontato solo bugie, decide di lasciarlo. Per fortuna alla fine tutto andrà per il meglio e anche Silvia si trasferirà a Castellabate, colpita dal calore e dalla cordialità dei suoi abitanti, fino a quando, trascorsi due anni, Alberto otterrà di nuovo il trasferimento al Nord.