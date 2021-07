Benvenuti al Sud/ Video, su Canale 5 il film con Claudio Bisio (oggi, 21 luglio)

Benvenuti al sud, una commedia diretta da Luca Miniero

Benvenuti al Sud va in onda oggi, 21 luglio, in prima serata a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. Si tratta di una pellicola ascrivibile al genere delle commedie prodotta in Italia nel 2010. Il film diretto da Luca Miniero si basa su un bel soggetto scritto magistralmente da tre professionisti (Dany Boon, Alexandre Charlot, Franck Magnier), ottima anche la sceneggiatura di Massimo Gaudioso. La pellicola è stata prodotta da due case di produzione (Medusa Film, Cattleya) entrambe hanno goduto dei privilegi fiscali riconosciuti dalla Regione Campania. Buono il cast di attori scelti dal regista, tra di essi si segnalano Claudio Bisio e Alessandro Siani, notevole anche l’interpretazione di Angela Finocchiaro a cui il regista ha affidato la parte di Silvia. La pellicola non è una prima televisiva.

Contro 4 bandiere/ Su Rete 4 il film di Umberto Lenzi (oggi, 21 luglio 2021)

Benvenuti al sud, la trama

Leggiamo la trama di Benvenuti al sud. Attilio è un direttore delle poste che viene sorpreso a inscenare una truffa ai danni dell’ente in cui lavora. Egli ha infatti promesso alla moglie di fare di tutto per essere trasferito vicino a casa, in provincia di Milano, ma si vede respingere la domanda di trasferimento in quanto superato in graduatoria da un collega disabile. L’idea di Attilio è quella di fingersi a sua volta disabile, allo scopo di riuscire ad ottenere punti, ma la sua truffa viene scoperta. Dinanzi all’ispettore al direttore delle poste non resta che una scelta: o essere licenziato in tronco o accettare il trasferimento in un piccolo paesino del sud Italia, e precisamente Castellabate (in Campania).

Zoo - Un amico da salvare/ Su Canale 5 il film di Colin McIvor (oggi, 21 luglio)

Prima di partire Attilio cerca di prepararsi e domanda ad alcuni amici che già al sud Italia avevano lavorato informazioni sullo stile di vita dei luoghi del sud. Le info ricevute non fanno altro che peggiorare la situazione visto che tutti lo mettono in guardia sugli stereotipi del meridione, indicando tra le varie problematiche la criminalità imperante. Arrivato nel suo nuovo posto di lavoro l’uomo trova una situazione radicalmente all’opposto. Egli infatti viene accolto con cordialità estrema dai suoi nuovi collaboratori, la criminalità risulta del tutto assente, il tempo meteorologico perfetto, i luoghi bellissimi il tutto condito con la generosità degli abitanti.

Come ti ammazzo il Bodyguard/ Video, su Rai 2 il film con Samuel L. Jackson

Attilio si trova in difficoltà con la moglie, Silvia, una donna che non soffre il sud e tutti i suoi abitanti, per questo egli inizia a mentire cercando di confermare tutte le visioni che la donna ha del sud Italia. Quando Silvia decide di andare a trovare il marito egli si trova in difficoltà, da una parte deve continuare a mentire dall’altro è in imbarazzo perché tradisce di fatto i suoi nuovi amici. Alla fine della storia Attilio riceve l’agognato trasferimento, un trasferimento che lo renderà triste perché alla fine quando si arriva al sud si piange sia all’arrivo che alla partenza.

Video, il trailer del film “Benvenuti al sud”





© RIPRODUZIONE RISERVATA