Benvenuto Presidente/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Bisio (oggi, 24 gennaio)

“Con Benvenuto Presidente Riccardo Milani smaschera cattivi e deviati e propone al paese un programma di rieducazione civica”. Marzia Gandolfi promuove con buoni voti il film su MyMovies, assegnandogli tre stellette sulle cinque messe a disposizione. Leggermente più basso è il voto de ilMorandini che di stelle ne da due e mezza, specificando: “Pur con molta prudenza la sceneggiatura è stata corretta e aggiornata più volte per evitare di cadere nel populismo antipolitico. Forse proprio a causa dei difetti e dei limiti del film, il pubblico ha abboccato”. Straripante è Claudio Bisio, sempre più a suo agio nel ruolo di attore protagonista. Benvenuto presidente sarà trasmesso in prima serata da Rai 3, clicca qui per il trailer, ma potremmo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Benvenuto Presidente andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di venerdì 24 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 2013 diretta da Riccardo Milani (Come un gatto in tangenziale, Ma cosa ci dice il cervello, Scusate se esisto) ed interpretato da Claudio Bisio (Benvenuti al Sud, Che bella sorpresa, Gli sdraiati), Kasia Smutniak (From Paris with love, Perfetti sconosciuti, Allacciate le cinture), Beppe Fiorello (Il mondo sulle spalle, Volare – La grande storia di Domenico Modugno, Sarò sempre tuo padre) e Massimo Popolizio (Sono tornato, Era d’estate, Il campione). Il film ha recentemente avuto un sequel, intitolato Bentornato Presidente e distribuito nelle sale nel 2019.

Benvenuto Presidente, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Benvenuto Presidente. Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio) è un tranquillo montanaro in una paesino speduto sulle Alpi, dove lavora part time organizzando progetti di letture per bambini nella biblioteca locale. La sua vita trascorre tranquilla, finchè la politica non interviene per chiamarlo in causa. Durante le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica infatti i principali partiti politici non riescono a trovare un accordo. Non avendo un candidato da eleggere, i parlamentari scrivono sulle schede il nome di Garibaldi, ovviamente riferendosi all’eroe del Risorgimento, con l’intento di annullare la votazione. Giuseppe Garibaldi si trova così ad essere il nuovo Presidente della Repubblica Italiana: il suo nome corrisponde a quello indicato sulle schede e ha tutti i requisiti per essere eletto. Garibaldi si trova così catapultato a Roma e decide di provare a guidare il Paese, nonostante sappia di non essere preparato e nonostante molti politici tentino di corromperlo per farlo rinunciare all’incarico. Grazie al suo buon senso e all’istinto però Garibaldi si rivela un buon Presidente ed è molto amato dall’opinione pubblica. Alle sue spalle però si muovono complotti e sotterfugi per mettere al suo posto un candidato più facilmente controllabile.

