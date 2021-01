Benzema alla Juventus?/ De Notaris: “In bianconero? Se parte Cr7..” (esclusiva)

I tifosi della Juventus stanno già sognando per la prossima finestra estiva di calciomercato: Karim Benzema, attaccante classe 1987, ormai in scadenza di contratto con il Real Madrid per il 2022, potrebbe essere il prossimo obbiettivo della Vecchia Signora. Che pure, come è facile immaginare, non è la sola ad aver messo gli occhi sulla punta francese, di recente tornato sulle cronache e non certo per imprese sportive: parecchi top club si sono fatti avanti, compresi il Napoli e anche il Lione, squadra che aveva lanciato lo stesso Benzema nel grande calcio. Insomma per Benzema non dovrebbero esserci problemi a trovare squadra nel caso partisse dal Real Madrid questa estate. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Benzema pronto a lasciare il Real Madrid, verso la Juventus? Non credo che questa cosa sia possibile adesso, penso che magari se partisse Cristiano Ronaldo a giugno Benzema potrebbe anche vestire la maglia della Juventus.

Anche il Napoli interessato al centravanti francese… Il Napoli sta puntando molto su Osimhen un vero campione fermato per ora da diversi infortuni. Un giocatore di soli 22 anni che è stato pagato tanto e che potrebbe essere molto importante per lo stesso Napoli del futuro. Non credo che voglia acquistare quindi Benzema.

Potrebbe finire anche al Milan? C’è Ibrahimovic che sta facendo cose importanti, ma anche Ibra ha già i suoi anni. Per il futuro perchè no, il Milan potrebbe pensare a Benzema…

O il Lione di Rudi Garcia? Il Lione è una squadra di fascia media e non mi sembra ipotizzabile che Benzema possa andare al Lione.

Dove potrebbe finire ancora? Benzema è giocatore di grande valore tecnico. E’ un ’87 e si sa che i portieri e gli attaccanti trovano il loro miglior momento nella fase avanzata della loro carriera. Benzema potrebbe finire in tutti i grandi top club europei.

(Franco Vittadini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA