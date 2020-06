Benzema in Serie A?/ Boatto: “Non arriverà: per lui Francia o USA” (esclusiva)

Karim Benzema sembra in procinto di lasciare il Real Madrid: sono queste le ultime indiscrezioni di calciomercato che riguardano l’attaccante francese, classe 1987, che dopo più di dieci anni con la maglia dei Blancos, potrebbe lasciare la Spagna e approdare, pure, nella Serie A italiana. Certo l’arrivo di un talento come quello del bomber è scenario che suscita le fantasie dei tifosi italiani, anche se non si tratterebbe certo di un’affare facile: già in passato il Napoli ci aveva provato ad avvicinare l’attaccante, senza però riuscire a strapparlo dal Real Madrid. Ora però complice anche la carta d’identità del giocatore, pure qualche club potrebbe tentare il colpaccio. Per scoprire se, lasciato il Real Madrid, Benzema potrebbe arrivare alla Serie A abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Benzema potrebbe lasciare il Real Madrid? Potrebbe anche essere, non escludo la sua cessione, del resto Benzema si è trovato molto bene nel sistema di gioco delle merengues. Ora vista anche l’età potrebbe partire.

La Serie A nel suo futuro? Magari alla Roma o al Napoli? No non lo vedo adatto al campionato italiano, non credo che possa giocare nella nostra serie A.

E se fosse il Milan la sua prossima squadra… Diciamo che oltre l’età, oltre ad adattarsi alla nostra serie A c’è il problema del suo cartellino, del suo ingaggio che sono molto alti.

Dove potrebbe giocare quindi? In Francia, la sua nazione d’origine, o potrebbe fare un’esperienza in America.

A 32 anni crede che possa essere ancora un grande attaccante? Penso che ormai Benzema sia alla fine della sua carriera, abbia già dato tanto, sia ormai alla conclusione della sua carriera.

(Franco Vittadini)



