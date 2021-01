Benzema rinviato a giudizio, ricatto hard a Valbuena/ Si difende: “Una farsa”

Karim Benzema è stato rinviato a giudizio per la vicenda del presunto ricatto a Mathieu Valbuena, centrocampista dell’Olympiacos e suo ex compagno di Nazionale nel 2015, quando emerse lo scandalo legato a un video a luci rosse. L’attaccante del Real Madrid è stato rinviato a giudizio con l’accusa di “tentato ricatto” ai danni di Valbuena, ma è sprezzante il commento di Benzema sulla vicenda, tramite il proprio account Instagram: “È una farsa”. Benzema è sospettato di aver esortato il suo ex compagno di nazionale Valbuena a pagare alcuni personaggi della malavita che minacciavano di diffondere un suo video in cui era stato ripreso in momenti di intimità. Altri quattro individui sono stati rinviati a giudizio insieme a Benzema. La giustizia ordinaria ha tempi lunghi, ma intanto questa vicenda è già costata cara a Karim Benzema, perché di fatto ha causato la fine della sua avventura con la Nazionale francese, infatti il bomber non ha fatto parte della spedizione campione ai Mondiali di Russia 2018 e continua a rimanere fuori dal giro, perché ormai la Francia si basa su Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

RINVIO A GIUDIZIO PER KARIM BENZEMA: LA VICENDA

Tutto cominciò durante un ritiro dei Bleus a Clairefontaine. Karim Benzema faceva parte del gruppo con cui Deschamps stava costruendo la Nazionale che sarebbe arrivata in finale a Euro 2016 e poi avrebbe vinto in Russia. La stella del Real Madrid fu sollecitata da un amico di infanzia, con precedenti penali, perché chiamasse Valbuena inducendolo a pagare per impedire la pubblicazione di un video compromettente. In ballo 150mila euro che Benzema, registrato nelle intercettazioni telefoniche attivate dopo una prima denuncia di Valbuena, invitava a pagare per impedirne la diffusione. La chiacchierata contiene anche commenti sprezzanti di Benzema nei confronti del collega. Deschamps decise inizialmente di tenere fuori entrambi, e quando la punta lo accusò indirettamente di razzismo, di fatto si auto-escluse definitivamente. L’assenza di Benzema in Nazionale è rimasto un tema dibattuto in Francia, anche perché nel frattempo Karim continua a fare benissimo nel Real Madrid. “Non siamo sorpresi – ha commentato l’avvocato di Benzema -, si tratta di una decisione tanto assurda quanto prevedibile”. Per il legale di Valbuena invece è “il logico seguito dell’indagine che ha stabilito la partecipazione dei diversi soggetti”. Rinviate a giudizio altre quattro persone. Scagionato invece l’ex attaccante della Lazio, Djibril Cissé.



