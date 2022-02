Benzina a Milano, dove trovarla a prezzi convenienti/ La lista delle pompe “popolari”

I prezzi della benzina a Milano sono alle stelle ed in molti si stanno chiedendo dove trovarla a prezzi più convenienti di quelli che in media vengono proposti, che vanno oltre i 2 euro al litro: è per questo motivo che il Corriere della Sera ha stilato una lista delle pompe cosiddette “popolari”, in quanto con il “self” offrono il servizio di rifornimento ad un costo accessibile e alla portata di tutti.

Le stime relative al caro benzina degli ultimi mesi, infatti, sono drammatiche. Esse parlano di un aumento dei costi pari a oltre 400 euro in più rispetto allo scorso anno per le famiglie che hanno necessità di spostarsi con i propri mezzi per la città. Inoltre, l’aumento si riverserà anche sui carrelli, dato che a cambiare inevitabilmente sono anche i prezzi delle merci e dei generi alimentari che viaggiano su strada. È dunque caccia al metodo per risparmiare, anche se non è semplice.

Benzina a Milano, dove trovarla a prezzi più convenienti: la mappa

La mappa proposta dal Corriere della Sera offre una lista di pompe di Milano dove è possibile trovare la benzina a prezzi più convenienti del solito. Andiamo a vedere quali sono. Le più accessibili al momento sono quelle che restano sotto l’1,80 a litro per il “self”: le Esso di via Parri (Municipio 7) e di viale Rubicone, abituate a tenere la verde e il gasolio sotto i limiti di 1,759 e 1,659, e i distributori indipendenti come la Costantin di via Vincenzo da Seregno e la Oilone di via Gallarate, entrambe servite a 1,799 al litro.

I prezzi, ad ogni modo, sono costantemente soggetti a mutamento, per cui per stare attenti al centesimo e risparmiare è necessario tenere sempre gli occhi aperti. È possibile farlo attraverso il portale prezzibenzina.it e tramite tutte le applicazioni per smartphone che registrano le fluttuazioni delle tariffe.



