Beppe Bergomi squalificato per 20 giorni “Ha spinto un dirigente”/ Lui: “Chiedo scusa a tutti”

Lo Zio Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, e considerato fra i più grandi difensori di tutti i tempi, ha subito una pesante sanzione disciplinare. Come riportato dai colleghi di Goal.com, al termine di una partita di calcio giovanile che si è disputata tra la squadra che allena Bergomi, leggasi l’Accademia Internazionale, e l’Alcione, è stato squalificato. Per l’ex calciatore ben 20 giorni di sospensione a causa di un comportamento che lo stesso avrebbe tenuto durante la gara, così come riferito da Repubblica.

Stando a quanto specificato dal direttore di gara, Bergomi avrebbe spinto un dirigente avversario, comportamento che ovviamente va censurato, e che gli costerà tre settimane di stop. L’episodio risale al 3 marzo scorso, quando l’Accademia Internazionale, allenata appunto dall’ex calciatore dell’Inter, ha perso 2 a 0 contro l’Alcione. Nel corso del match è stato segnato un gol, che sarebbe valso il momentaneo pareggio della compagine dello Zio, 1 a 1, rete annullata però per un sospetto fuorigioco. Una decisione che ovviamente ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra di Bergomi, che ha protestato ricevendo poi un cartellino giallo.

BEPPE BERGOMI SQUALIFICATO PER 20 GIORNI: IL REFERTO ARBITRALE

Peccato però che, alla fine della gara l’arbitro abbia riportato nel referto le motivazioni che l’hanno spinto ad estrarre il cartellino giallo, sottolineando una spinta nei confronti di un dirigente avversario: “Ammonito durante la gara, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario”.

Pronta la replica della stessa ex bandiera dell’Inter che ha voluto chiedere scusa per quanto avvenuto: “Voglio scusarmi per quel che è successo, e lo faccio verso tutti coloro i quali mi conoscono, i miei ragazzi, il ragazzo con cui ho avuto una discussione. Ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità anche perché in tanti anni che alleno è la seconda espulsione, la prima in campionati dilettantistici giovanili. Nella precedente occasione si trattava di una finale Beretti con l’Inter”.

