BEPPE BIGAZZI È MORTO/ Antonella Clerici: “Porterò nel cuore le tue ultime parole”

Grande cordoglio sui social network per la morte di Beppe Bigazzi, chef e gastronomo noto per le sue apparizioni a La vita in diretta. Tra le prime a esprimere vicinanza alla famiglia per la scomparsa, Antonella Clerici ha dedicato un lungo post su Instagram all’86enne di Valdarno: «Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole». La conduttrice televisiva ha poi ricordato: «Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai. Si chiude un altro capitolo… ti abbraccio ricordando una delle tue celebri massime: “la conoscenza fa la differenza”». Tra i tanti messaggi di risposta, quello di Elisabetta Canalis: «Quante volte lo abbiamo citato a Striscia la notizia, sembrava una persona divertente ed appassionata del suo lavoro. Eravate perfetti insieme». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

BEPPE BIGAZZI, ADDIO ALLO CHEF E DIRIGENTE D’AZIENDA: ERA MALATO DA TEMPO

Beppe Bigazzi è morto: addio allo chef e volto noto de La prova del cuoco. Dirigente d’azienda e giornalista, Bigazzi si è spento all’età di 86 anni: secondo quanto riporta Arezzo Notizia, lottava da tempo contro una grave malattia. Protagonista per anni al fianco di Antonella Clerici nel celebre programma in onda su Rai 1, tanto da diventarne co-conduttore, Bigazzi nel corso della sua carriera ha curato una rubrica su Il Tempo ed ha preso parte a programmi tv come Unomattina – con la sezione “La borsa della spesa – e Bischeri e Bischerate, in onda sul canale Sky Alice. Beppe Bigazzi lascia tre figli – Lucia, Mario Niccolò e Laura – nati dall’amore con Giuseppina, sposata nel 2005 e sua compagna dal 1995. Numerose le pubblicazioni all’attivo: ricordiamo “La cucina semplice dei Sapori d’Italia” (1998), “Cinquanta itinerari italiani” (1999) e “La farmacia e la dispensa del Buon Dio” (2002).

BEPPE BIGAZZI E’ MORTO: ADDIO ALLO CHEF DE LA PROVA DEL CUOCO

Dopo aver iniziato la sua carriera da giornalista, Beppe Bigazzi ha rivestito cariche in aziende italiane degne di nota, basti pensare a Eni, Agip e Maserati. Noto per la sua forte personalità, il valdarnese fu al centro di un caso televisivo nel febbraio 2010: durante una puntata de La prova del cuoco, spierò la procedura utilizzata per trattare la carne del gatto per migliorarne il sapore, sottolineando di averle consumata in diverse occasioni. “Il giovedì grasso chi non ha più carne da mangiare si ciba del gatto”, il proverbio pronunciato in diretta: un siparietto che gli costò la sospensione del programma, travolto dalle polemiche delle varie associazioni. Nel 2013 ripristinata la normalità: Bigazzi è infatti tornato a far parte del cast fisso del programma culinario di Rai 1. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da parte di amici e colleghi, queste le parole dello chef Andrea Matranga: «Beppe Bigazzi un toscano verace, uomo di grande cultura. Un onore aver lavorato con te».



